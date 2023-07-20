Meksika'da kaçak maden faciası: 2 ölü

Editör: Özge Ceren Çimen

Kuzey Meksika'da yasadışı olarak çalışan küçük, ilkel bir kömür madenine çalışanları indirmek için kullanılan kablo koptu.

Çalışma Bakanlığı yaptığı açıklamada, kablonun kopması nedeniyle çalışanların taşındığı kovanın maden kuyusuna düşmesi madencilerin ölümüne yol açtı. Bakanlık, kazanın Salı günü Coahuila'nın kuzey sınırındaki bir madende meydana geldiğini açıkladı.

Bakanlık, Ağustos 2022'de yapılan bir teftişte, olayın gerçekleştiği madende güvenlik ihlalleri tespit etmesinden sonra madene erişimin kısıtlanması nedeniyle madenin yasadışı bir şekilde çalıştığını belirtti.

İki madencinin cesetleri çıkarıldı.

2022'de aynı bölgede bir kömür madeninde mahsur kalan 10 madenci ölmüştü. 2021'de benzer bir küçük madende yedi madenci hayatını kaybetmişti.