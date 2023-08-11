Meksika’da petrokimya tesisinde patlama: 2 yaralı

Meksika’nın Veracruz eyaletindeki bir petrokimya tesisinde patlama meydana geldi.

KAYNAK: İHA
Meksika’da petrokimya tesisinde patlama: 2 yaralı

Meksika’nın Veracruz eyaletinde yer alan Coatzacoalcos şehrindeki Cangrejera Petrokimya Tesisi'nde patlama meydana geldi.

Patlama sonrası tesiste yangın çıktı. Tesiste hazır bulunan itfaiye ekipleri, derhal olay yerine gelerek alevlere müdahale ederken, yangın kısa sürede söndürüldü. Yetkililer, patlamada 2 işçinin yaralandığını açıkladı.

Görgü tanıkları, patlamanın etan gazı işleyen bir fırında meydana geldiğini ve patlama sırasında büyük bir gürültünün duyulduğunu ifade etti. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, Cangrejera Petrokimya Tesisi yetkilileri de olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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