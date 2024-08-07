Meksika'dan Putin'e davet

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Meksika'dan Putin'e davet

Meksika, Putin'i yeni cumhurbaşkanının yemin törenine resmen davet etti.

Meksika, Rusya Devlet Başkanı Putin'i 1 Ekim'de yeni Devlet Başkanı Sheinbaum'un yemin törenine davet etti. Ülkenin diplomatik bağı bulunan tüm ülkelere davetiye gönderdiği söyleniyor.

Rusya'daki Meksika büyükelçiliğinden alınan bilgilere dayanarak haberi ilk duyuran Rus gazetesi Izvestia oldu. Davetin ardından Rus devlet haber ajansı Tass ve Meksika medyası da haber verdi.

İzvestia'nın aktardığına göre bir Meksika büyükelçiliği temsilcisi, "Rusya Devlet Başkanı törene bizzat katılıp katılmayacağına veya kendisi adına bunu yapması için başka bir üst düzey yetkiliyi atayacağına karar verecek" dedi.

AB yakın zamanda Rus propagandası yaptığı gerekçesiyle gazeteye yaptırım uyguladı.

Geçtiğimiz yıl, Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC), Rusya'nın 2022 başında komşu ülkeyi işgal etmesinin ardından yüzlerce çocuğun Ukrayna'dan yasadışı olarak sınır dışı edilmesiyle bağlantılı olarak Putin için tutuklama emri çıkarmıştı.

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