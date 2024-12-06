Melbourne City, Brisbane Roar'ı 4-1 etti

Melbourne City, Suncorp Stadyumu'nda Brisbane Roar'ı 4-1 mağlup ederek kulüp tarihinde deplasmanda üst üste dört galibiyetle rekor kırdı. Maçın yıldızı olan Andreas Kuen, performansıyla göz doldurdu. Avusturyalı oyuncu, hem bir gol atarak hem de iki golde asiste imza atarak takımı adına kritik bir rol oynadı. Yonatan Cohen’in iki golle katkı sağladığı maçta Steven Ugarkovic de skoru belirleyen isim oldu.

Karşılaşmanın başlama düdüğünden sadece 52 saniye sonra Kuen, Roar savunmacısı Scott Neville'den topu çalarak takımını öne geçiren golü kaydetti. İlk dakikalarda etkili bir oyun sergileyen Kuen, kısa süre sonra yaptığı presle takımının ikinci gole yaklaşmasını sağladı. Dakikalar ilerledikçe Brisbane Roar’ın zayıf savunma performansı, Melbourne City’nin üstünlüğünü pekiştirdi. Cohen, Kuen’in ortasında düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkardı.

Ev sahibi ekipte kaptan Jay O'Shea, 150. maçında çabasına rağmen takımını kurtaramadı. O'Shea, ilk yarıda kaleyi zorlayan üç şut attı, ancak bunlardan ikisi az farkla auta çıktı. İkinci yarıda, 35 metreden kullandığı serbest vuruşta direği geçemeyen İrlandalı futbolcu, takımının hücumdaki tek etkili ismi olarak öne çıktı.

Cohen, Kuen’in etkileyici bireysel çabasıyla ikinci golünü bulurken, O'Shea'nın 18 penaltı vuruşunda 17. isabetini kaydetmesi ev sahibi ekibe umut oldu. Ancak Steven Ugarkovic’in son dakikalarda attığı golle Melbourne City, skoru 4-1'e taşıyarak galibiyetini perçinledi.

Bu sonuçla Melbourne City geçici olarak üçüncü sıraya yükselirken, Brisbane Roar altıncı hafta sonunda sadece bir puanla ligin son sırasına yerleşti. Maç sonrası Ugarkovic, "Andreas ve Yonatan harika oynadı, umarım bu performansı sürdürebilirler" dedi. O'Shea ise savunma hatalarını eleştirerek, "Ucuz goller vermek kabul edilemez" açıklamasında bulundu.