Melek Mosso evlilik yolunda ilk adımı attı. Önce nişan sonra kına gecesi yaptı

Editör: Özlem KIRAL

Şarkıcı Melek Mosso, iki yıldır aşk yaşadığı basketbolcu oyuncu ve manken Serkan Sağdıç ile evlilik yolunda ilk adımı attı

.'Kirpiklerin' adlı şarkısının klibinde Serkan Sağdıç ile birlikte rol alan Melek Mosso'nun oyuncuyla aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Çift, dün akşam aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandı.

Mosso nişanında beyaz uzun bir elbise tercih ederken Sağdıç da siyah takım elbise giydi. İkili, nişanın ardından da kına gecesi yaptı.

Melek Mosso hem nişan hem de kına gecesinden görüntüleri Instagram hesabından paylaştı.