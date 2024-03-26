Melek Mosso fotoğrafına yapılan yoruma çıldırdı. 'Midem bulandı' diye cevap verdi

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, iki sene önce yayınladığı klibinde rol alan Serkan Sağdıç ile aşk yaşamaya başlamış ve geçen ekim ayında evlenmişti.

Mosso'nun "Kirpiklerin" şarkısının klibinde iki aşığı canlandıran ikilinin arkadaşlıkları, kısa zamanda aşka dönüşmüştü.

YORUMLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Evliliklerinin üzerinden aylar geçtikten sonra Melek Mosso ve eşi gündem oldu. Mosso’nun düğün fotoğrafları bir sayfa tarafından paylaşıldı. Paylaşımda, “Melek Mosso ve Serkan Sağdıç’ın düğününden kareler. Siz gelinin tercihlerini nasıl buldunuz?” sorusu soruldu.

Mosso, düğün fotoğraflarına yapılan: “Damat kuaföre gitmedi sanırım”, “Eldiven yakışmamış”, “Kuaför kazası mı bu?” gibi olumsuz yorumlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

“ÇOĞU DA KADIN!”

Mosso, fotoğraflarına gelen olumsuz yorumlara sosyal medya hesabından şöyle cevap verdi:

“Yorumları okurken insanların kötü kalpliliğinden midem bulandı. Çoğu da kadın! Sonra baktım sayfadaki bütün ünlü çiftlerin fotoğraflarına benzer şeyler yazmışlar. Allah hepinize gönlünüzün güzelliği kadar versin. Ama bence bu şekilde devam ederseniz zor...”