Melek Mosso konuşmasıyla olay yarattı. Merve Dizdar'ı kendine örnek aldı

Oyuncu Merve Dizdar'ın Cannes Film Festivali'ndeki ödül konuşmasından sonra şimdi de şarkıcı Melek Mosso'nun PowerTürk Müzik Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşma gündem oldu. Melek Mosso'nun konuşması sosyal medyayı salladı

Melek Mosso konuşmasıyla olay yarattı. Merve Dizdar'ı kendine örnek aldı

Geçtiğimiz hafta Cannes Film Festivali'nden En İyi Kadın Ödülü'nü alarak dünya gündemine oturan Merve Dizdar konuşmasıyla gündemdeydi. Dizdar'dan sonra şimdi de şarkıcı Melek Mosso, PowerTürk Müzik Ödülleri Töreni'ndeki konuşmasıyla adından söz ettirdi.

98-glhz.jpg

Aldığı ödülü katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan ettiğini söyleyen Mosso, salondan uzun süre alkış aldı.

ekran-goruntusu-2023-06-06-114016.png

UZUN SÜRE ALKIŞLANDI
PowerTürk tarafından düzenlenen Müzik Ödülleri'nde "en güçlü cover şarkı" ödülünün sahibi olan Melek Mosso şunları söyledi: “Ben bu ödülü yüzyıllardır bu toplumda, dünyada ötekileştirilen kıyafetleri ile, kahkahasıyla kadın olmanın gerektirdiği her şeyle yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan olarak alıyorum.”

Mosso konuşmasının devamında ise "Sesimiz hiçbir zaman kısılamayacak. Kimse beni susturamayacak, konuşmaya, üretmeye ve şarkı söylemeye devam edeceğim" dedi.

İlgili Haberler
Merve Dizdar'a ünlüler ve siyasetçilerden tebrik yağdı. Konuşması ayakta alkışlandı
Kılıçdaroğlu'ndan Merve Dizdar'a tebrik: Tüm mücadeleci ruhlara bugün hep birlikte demokrasiyi armağan edeceğiz
76. Cannes Film Festivali’nde 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Merve Dizdar bu ödülü Türkiye'de mücadele eden kadınlara adadı
Melek Mosso çocukken yaşadığı korkunç olayı ilk kez anlattı
Melek Mosso evleniyor. İlk adım atıldı 
Melek Mosso doğalgaz faturasını paylaştı. ''Gören saray ısıtıyorum sanır''
Öne Çıkanlar
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
Son Haberler
Selin Ciğerci Hadise'nin göğüslerine kafayı taktı! Güneş yanıklarını görünce kendini tutamadı Magazin
Selin Ciğerci Hadise'nin göğüslerine kafayı taktı! Güneş yanıklarını görünce kendini tutamadı
Menzil Tarikatı devletin menzilini aldı. Bakanlığın kalbine yapılan sızmayı Müyesser Yıldız açıkladı Güncel
Menzil Tarikatı devletin menzilini aldı. Bakanlığın kalbine yapılan sızmayı Müyesser Yıldız açıkladı
İbn-i Sina önerdi. Bu üç besini tüketen uzun yaşıyor Sağlık
İbn-i Sina önerdi. Bu üç besini tüketen uzun yaşıyor
Çin ve ABD Pekin'de görüştü Dünya
Çin ve ABD Pekin'de görüştü
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile görüştü Dünya
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile görüştü
Yeni emeklilik sistemi geliyor. Bakan Vedat Işıkhan mesaiye hızlı başlayacak Ekonomi
Yeni emeklilik sistemi geliyor. Bakan Vedat Işıkhan mesaiye hızlı başlayacak
YKS'de 3,5 milyondan fazla aday ter dökecek Güncel
YKS'de 3,5 milyondan fazla aday ter dökecek