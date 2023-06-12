Melek Mosso sahnede özür diledi

(AA) 57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali şarkıcılar Gökhan Tepe ve Melek Mosso konserleriyle sona erdi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonun kapanış programında sahil dolgu alanındaki sahneye önce Tepe çıktı. Tepe, “Yürü yüreğim”, “Veda makamı”, “Vur” gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Ardından sahneye çıkan şarkıcı Melek Mosso, repertuvarındaki “Sabahçı kahvesi”, “Yıllar affetmez”, “Gel desem de gelme” gibi şarkıları söyledi.

“SİZLERLE HELALLEŞMEK İSTİYORUM”

Konserde seyirciye seslenen Mosso, son günlerde bir konuşması nedeniyle gündemde bulunduğunu ancak tek maksadının kadına şiddete dikkati çekmek olduğunu söyledi. Son günlerde gündemi yersizce meşgul ettiğini ifade eden Mosso, şöyle konuştu:

“Sizlerle helalleşmek istiyorum. Son bir haftadır gündemi yersizce meşgul ettiğimin çok farkındayım ve bunun için çok çok üzgünüm.

Öncelikle bilin isterim ki bizler kim ne söylerse söylesin asla ayrışan, asla birbiriyle düşman olan bir millet değiliz. Kim ne yaparsa yapsın asla böyle bir millet olmayacağız.

Birbirimizi çok sevmeye devam edeceğiz.

Ben, kuzenini bir kadın cinayetine kurban vermiş bir kız çocuğu olarak bir şeyler söylemek istedim. Kadın cinayetlerini, kadın tacizlerine ses çıkarmak istedim.”

ÖZÜR DİLEDİ

Konuşması nedeniyle kırdığı herkesten özür dilediğini ifade eden Mosso, “Başka şekilde anlaşıldı ama şunu belirtmek isterim ki buna da inanıyorum bu acılar siyaset üstü acılardır.

Şuna inanıyorum Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bundan sonra bununla ilgili en sert uygulamaları, en sert düzenlemelerini yapacağına inanıyorum.” dedi.

Yaptığı şakanın maksadı aştığını vurgulayan Mosso, “Eğer burada maksadını aşan şakamdan, incinen, üzülen, kalbi kırılan bir tek kardeşim bile varsa ondan çok çok özür diliyorum ve yürekten özür diliyorum.

Çünkü bizler böyle şeylerle ayrıştırılmayacağız, bizler böyle şeylerle karşı karşıya gelmeyeceğiz.

Biz Türk milleti olarak birbirini seven, dostluklarına güvenen, kardeşçe yaşayan, barış içinde yaşayan mükemmel bir millet olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.