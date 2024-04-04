Melek Mosso'dan olay seçim yorumu. Konserleri iptal edilmişti

Ramazan Süzen
Melek Mosso'dan olay seçim yorumu. Konserleri iptal edilmişti
Bir süre önce bazı konserleri son anda iptal edilen Melek Mosso seçimden sonra yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Şarkıcı Melek Mosso "Yurdumun eşsiz şehirlerinin çoğunda konser verebileceğim için çok mutluyum" dedi.

Geçtiğimiz senenin yaz aylarında konserleri son anda iptal edilen Melek Mosso seçimden sonra yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü.

Melek Mosso, "Yurdumun eşsiz şehirlerinin çoğunda konser verebileceğim için çok mutluyum" dedi.

Seçim sonuçlarının ardından ünlü isimlerden paylaşımlar ardı adına geliyor. CHP; Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa’yı da alarak, Türkiye’nin en büyük 5 ilinde seçimi kazandı.

Sosyal medyada çok sayıda yorum yapan ünlü isimlerin arasına Melek Mosso da dahil oldu.

Daha önce konserlerinin iptal edilmesinden bahseden Mosso, "Yurdumun eşsiz şehirlerinin çoğunda konser verebileceğim için çok mutluyum" dedi.

Melek Mosso daha sonra "Arkadaşlar aşağıda yazanlara bakınca herkes belediye konseri vereceğiz sanmış. O da olur ama demek istediğim belediyelerden kiralayacağımız salon ve açık havalarda konser verebileceğiz, bazılarını alamıyorduk. Ben her belediyeyle çalışıyorum. Önemli olan konserlerin amacından çarpıtılmaması" ifadelerini kullandı.

KONSER VE FESTİVAL YASAKLARI GÜNDEM OLMUŞTU

Geçen dönem içerisinde birçok şehirde düzenlenecek olan konser ve festivaller yerel yönetimler tarafından iptal edilmişti.

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