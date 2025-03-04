Melek Mosso'dan yürekleri ısıtan davranış! Buz gibi havada sokağa atılan Toprak'a kucak açtı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Melek Mosso'dan yürekleri ısıtan davranış! Buz gibi havada sokağa atılan Toprak'a kucak açtı

Ankara’da - 10 derece soğukta sahibi tarafından sokağa atılan 6 yaşındaki köpeğe ünlü şarkıcı Melek Mosso sahip çıktı.

Sosyal medyada bir kullanıcı, Ankara Çankaya’da 5 kiloluk minik köpek Toprak’ın buz gibi havada titrerken bulunduğunu paylaştı. Soğuktan perişan halde olan bu sevimli dostu sahiplendirmek isteyen kullanıcıya, Melek Mosso’dan yürekleri ısıtan bir cevap geldi. Ünlü sanatçı, “Toprak’ın geçici yuvası ben olabilirim. Kalıcı bir aile bulana kadar ona bakarım. Nasıl iletişime geçerim?” diyerek sahibi tarafından dışarı atılan köpeğe kucak açtı.

melek-mosso.webp

MELEK MOSSO GÖNÜLLERİ BİR KEZ DAHA FETHETTİ

Toprak’ı sokağa atan sahibine sosyal medyada tepki yağarken, Melek Mosso’nun bu duyarlı davranışı büyük takdir topladı. Terk edilmiş köpeğe geçici yuva olan Mosso, bir kez daha gönülleri fethetti. Köpeğin sahibine yönelik eleştiriler çığ gibi büyüdü.

huujij.jpg

İşte sosyal medyadan gelen eleştiriler:

Bir sosyal medya kullanıcısı "Tarım ve Orman Bakanlığı’nı etiketleyerek neden satışın önünü kapatmıyorsunuz? Neden çipli hayvanlar terk edilince ceza yazılmıyor? Bu yasa sadece sokaktaki gariban canlar için mi?" diye sordu.

uuu.jpg

Bir diğer kullanıcı ise, “Hayvan toplamayan belediyelere hayvan başına 71.000 TL ceza keseceğini açıklayan pek çok sayın valiler, hayvanı terk eden sahibine ceza kesmiyorsa, yasadaki bu cezayı emir ve talimat doğrultusunda sadece muhalif belediyeleri cezalandırmak için araç olarak görüyorlar demek ki…” tepkisini dile getirdi.

yhy.jpg

İşte sosyal medyadaki diğer eleştiriler:

* Çipin olayı hayvanın sokağa atılmasını engellemek değil mi? Ne anlamı kaldı…

* Allah cezalarını verir inşallah onu şöyle soğuğa terk edebilenlerin inşallah sahiplenen olmuştur çipleri olan hayvan sahiplerine elbet ceza verilmeli ya bir kere de bir şeyler yolunda olsun.

* Ne kadar vicdansızlar, bu güzel canlıyı sokağa atan biri yarın öbür gün çocuğunu da sokağa atar... Bakamayacaksanız neden sahiplenip bu güzelim cana bu korkunç acıyı yaşatıyorsunuz?

Son Haberler
Çiçekçilerde '8 Mart' yoğunluğu
Çiçekçilerde '8 Mart' yoğunluğu
Halk TV ‘bilirkişi’ davasında mütalaa açıklandı! Mahkemeden Suat Toktaş kararı
Halk TV ‘bilirkişi’ davasında mütalaa açıklandı! Mahkemeden Suat Toktaş kararı
CHP'li Pala'dan dikkat çeken ekonomik eşitsizlikler açıklaması
CHP'li Pala'dan dikkat çeken ekonomik eşitsizlikler açıklaması
Şampiyonlar Ligi adeta para saçıyor: Bir takım 100 milyon euro kazanabilir
Şampiyonlar Ligi adeta para saçıyor: Bir takım 100 milyon euro kazanabilir
Bella Hadid'den Ramazan ayına özel paylaşım!
Bella Hadid'den Ramazan ayına özel paylaşım!