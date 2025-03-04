Melek Mosso'dan yürekleri ısıtan davranış! Buz gibi havada sokağa atılan Toprak'a kucak açtı

Sosyal medyada bir kullanıcı, Ankara Çankaya’da 5 kiloluk minik köpek Toprak’ın buz gibi havada titrerken bulunduğunu paylaştı. Soğuktan perişan halde olan bu sevimli dostu sahiplendirmek isteyen kullanıcıya, Melek Mosso’dan yürekleri ısıtan bir cevap geldi. Ünlü sanatçı, “Toprak’ın geçici yuvası ben olabilirim. Kalıcı bir aile bulana kadar ona bakarım. Nasıl iletişime geçerim?” diyerek sahibi tarafından dışarı atılan köpeğe kucak açtı.

Merhaba, bu sabah dışardaki çocukları beslemeye çıktığımda -10 derece soğukta bu çocuğu buldum, tiril tiril titriyordu, 6 yaşında, 5 kilo, ismi Toprak, Erkek, çipinden sahibine ulaştım istemiyorlar, sahiplenmek isteyen çıkar mı? Ankara çankaya



İnstagram @adoptme06 pic.twitter.com/LSbycNrkAJ — Pati Arkadaş (@patiarkadas) March 3, 2025

MELEK MOSSO GÖNÜLLERİ BİR KEZ DAHA FETHETTİ

Toprak’ı sokağa atan sahibine sosyal medyada tepki yağarken, Melek Mosso’nun bu duyarlı davranışı büyük takdir topladı. Terk edilmiş köpeğe geçici yuva olan Mosso, bir kez daha gönülleri fethetti. Köpeğin sahibine yönelik eleştiriler çığ gibi büyüdü.

İşte sosyal medyadan gelen eleştiriler:

Bir sosyal medya kullanıcısı "Tarım ve Orman Bakanlığı’nı etiketleyerek neden satışın önünü kapatmıyorsunuz? Neden çipli hayvanlar terk edilince ceza yazılmıyor? Bu yasa sadece sokaktaki gariban canlar için mi?" diye sordu.

Bir diğer kullanıcı ise, “Hayvan toplamayan belediyelere hayvan başına 71.000 TL ceza keseceğini açıklayan pek çok sayın valiler, hayvanı terk eden sahibine ceza kesmiyorsa, yasadaki bu cezayı emir ve talimat doğrultusunda sadece muhalif belediyeleri cezalandırmak için araç olarak görüyorlar demek ki…” tepkisini dile getirdi.

İşte sosyal medyadaki diğer eleştiriler:

* Çipin olayı hayvanın sokağa atılmasını engellemek değil mi? Ne anlamı kaldı…

* Allah cezalarını verir inşallah onu şöyle soğuğa terk edebilenlerin inşallah sahiplenen olmuştur çipleri olan hayvan sahiplerine elbet ceza verilmeli ya bir kere de bir şeyler yolunda olsun.

* Ne kadar vicdansızlar, bu güzel canlıyı sokağa atan biri yarın öbür gün çocuğunu da sokağa atar... Bakamayacaksanız neden sahiplenip bu güzelim cana bu korkunç acıyı yaşatıyorsunuz?