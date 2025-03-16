Melek Mosso’nun başına gelmeyen kalmadı! Klozetinden çıkan şey yürekleri ağza getirdi

Mosso sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, korkutan bir görüntü gösterdi. Klozetten çıkan böcek için "Görünce kanım çekildi arkadaşlar" dedi.

PAYLAŞIMI YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ

Birkaç gün önce Bali Belly hastalığına yakalandığını ancak iyi olduğunu açıklayan ünlü şarkıcı, bu kez yaptığı paylaşımla yürekleri ağza getirdi.

Paylaşımına, "Bu arkadaş buraya nasıl gelmiş acaba kanım çekildi resmen" ifadelerini kullanan şarkıcı, "Tuvaletteki kırkayağı görünce içim çekildi arkadaşlar" ifadelerini kulandı.