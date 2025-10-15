Hukuk öğrencisi olmasına rağmen ardında zehirle işlenmiş dört cinayet ve kan donduran bir itiraflar zinciri bırakan 36 yaşındaki Ana Paula Veloso Fernandes, Brezilya'yı sarsan tüyler ürpertici bir olayın başkahramanı. Fernandes, yalnızca beş ay içinde dört kişiyi özel yöntemleriyle zehirleyerek öldürmek suçlamasıyla tutuklandı.

ZEHRİN ETKİSİNİ 10 KÖPEK ÜZERİNDE TEST ETTİ

"Melek yüzlü katil" lakabıyla anılan Ana Paula Veloso Fernandes'in, kurbanlarını öldürmeden önce zehrin etkisini test etmek amacıyla 10 köpeği öldürdüğünü itiraf ettiği açıklandı. Polis raporuna göre, son derece manipülatif bir kişilik sergileyen zanlı, öldürdüğü kişilere yiyecek ve içeceklerin içine karıştırdığı zehri veriyordu. Kurbanlarını titizlikle seçiyor, hatta bazılarını flört uygulamaları üzerinden tanıştığı kişiler arasından belirliyordu.

CİNAYETLER ZİNCİRİ: KİRACIDAN FLÖRT KURBANINA

Soruşturma dosyasına göre Fernandes’in ilk cinayeti, Ocak ayında Guarulhos kentinde işlendi. Kiracı gibi davranarak taşındığı evde dört gün kalan zanlı, ev sahibi Marcelo Fonseco'yu zehirleyerek öldürdü.

Nisan ayında ikinci cinayet geldi. Fernandes, flört uygulamasında tanıştığı Maria Aparecida Rodrigues'i evine davet etti ve kahvesine zehir kattı. Olay sonrası yapılan incelemelerde zanlının, "eski sevgilisine suç atmak için sahte notlar yazdığı ve hatta zehirli kek hazırladığı" da belirlendi.

İKİZ KARDEŞ VE ARKADAŞINDAN YARDIM İDDİASI

Soruşturmayı derinleştiren emniyet ekipleri, Fernandes’in ikiz kardeşi Roberta Cristina Veloso Fernandes ve arkadaşı Michelle Paiva da Silva’nın da cinayetlere yardım ettiğini tespit etti ve ikisi de gözaltına alındı. Üçüncü kurban, Silva’nın kendi babasıydı. İddiaya göre, Silva babasından kurtulmak için Fernandes’e 4 bin Brezilya reali (yaklaşık 540 sterlin) ödeme yaptı. Fernandes adamı yine aynı yöntemle öldürdü.

Son kurban ise 21 yaşındaki Tunuslu Hayder Mhazres oldu. Fernandes, kısa süreli birliktelik yaşadığı Mhazres’e "hamileyim" yalanını söyleyip, milkshake’in içine zehir karıştırarak onu öldürdü.

"SADECE ÖLDÜRMEK İSTİYORDU"

Polis, Fernandes’in evinde yaptığı baskında, cinayetlerde kullandığı yasaklı böcek ilacını ele geçirdi. Sao Paulo Emniyet Müdürü Halisson Ideiao, genç kadının motivasyonunun yalnızca "öldürme dürtüsü" olduğunu belirtti: “Ana Paula için sebep önemli değildi. O, öldürmek istiyordu. Bu durum bize klasik bir psikopat profili sunuyor.”

Cinayetlerin Ocak-Mayıs 2025 tarihleri arasında Guarulhos, Sao Paulo ve Duque de Caxias bölgelerinde işlendiği tespit edildi. Zanlılar tutuklanırken, kurbanların kesin ölüm nedenlerini belirleyecek toksikoloji raporları bekleniyor.