Melih Gökçek AKP'deki rakibine savaş açtı. Yerel seçim için kılıcı çekti

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yerel seçimler içinde hareketlilik başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görevden el çektirdiği eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek yerel

Cumhuriyet’ten Aytunç Ürkmez’in haberine göre, Gökçek’in ABB Başkan adaylığı için adı geçen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un adaylığını engellemeye ve Yenimahalle’den aday gösterilmesini sağlamaya çalıştığı iddia ediliyor.

Ayrıca Keçiören Belediye Başkanlığı için de eski başkanlardan Mustafa Ak’ın adı geçiyor.

GÖKÇEK RAKİBİNE KILICI ÇEKTİ

Bu amaçla kulisler yürüten Gökçek’in Altınok’un büyükşehire değil, Yenimahalle Belediye Başkanlığı’na aday gösterilmesini sağlamaya çalıştığı belirtiliyor.

Ancak son üç dönemdir AKP, Yenimahalle’yi CHP’li Fethi Yaşar’dan alamadı. Son yerel seçimlerde üç dönem Altındağ Belediye Başkanlığı yapan Veysel Tiryaki, büyük bir iddiayla Yenimahalle Belediye Başkanlığı için aday gösterilse de CHP’li Yaşar karşısında giden kurtulamadı.

Şimdi Altınok’un Yenimahalle’ye aday gösterilmek istenmesinin yine yenilgiyle sonuçlanacağının çok büyük olasılık olduğu, Gökçek’in de bunu sağlamaya çalıştığı öne sürülüyor.