Melih Gökçek AKP'deki rakibine savaş açtı. Yerel seçim için kılıcı çekti

Ankara’daki yerel seçimler için Melih Gökçek’in Belediye Başkanlığı için devreye girdiği ve rakibini engellemeye çalıştığı iddia edildi.

Melih Gökçek AKP'deki rakibine savaş açtı. Yerel seçim için kılıcı çekti

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yerel seçimler içinde hareketlilik başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görevden el çektirdiği eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek yerel

Cumhuriyet’ten Aytunç Ürkmez’in haberine göre, Gökçek’in ABB Başkan adaylığı için adı geçen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un adaylığını engellemeye ve Yenimahalle’den aday gösterilmesini sağlamaya çalıştığı iddia ediliyor.

Ayrıca Keçiören Belediye Başkanlığı için de eski başkanlardan Mustafa Ak’ın adı geçiyor.

ankarada-yerel-secim-eski-defterleri-acti-melih-gokcek-o-isme-engel-olmak-istiyor-iddiasi-uj5k.webp

GÖKÇEK RAKİBİNE KILICI ÇEKTİ

Bu amaçla kulisler yürüten Gökçek’in Altınok’un büyükşehire değil, Yenimahalle Belediye Başkanlığı’na aday gösterilmesini sağlamaya çalıştığı belirtiliyor.

Ancak son üç dönemdir AKP, Yenimahalle’yi CHP’li Fethi Yaşar’dan alamadı. Son yerel seçimlerde üç dönem Altındağ Belediye Başkanlığı yapan Veysel Tiryaki, büyük bir iddiayla Yenimahalle Belediye Başkanlığı için aday gösterilse de CHP’li Yaşar karşısında giden kurtulamadı.

Şimdi Altınok’un Yenimahalle’ye aday gösterilmek istenmesinin yine yenilgiyle sonuçlanacağının çok büyük olasılık olduğu, Gökçek’in de bunu sağlamaya çalıştığı öne sürülüyor.

turgut-altinok-kimdir.webp
TURGUT ALTINOK

İlgili Haberler
Melih Gökçek hedef göstermişti. MHP'li belediye Cem Adrian konserini iptal etti
Ankara gazeteciliğinin ağır abisi Orhan Uğuroğlu AKP'nin İstanbul ve Ankara adaylarını işaret etti
Jelibon rezervi bulunduğuna inanan Melih Gökçek, İlber Ortaylı’ya cahil dedi
Melih Gökçek’in hedef gösterdiği okul müdürü açığa alındı
Öne Çıkanlar
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Dilan Çiçek Deniz’in estetik sevdası işinden etti Magazin
Dilan Çiçek Deniz’in estetik sevdası işinden etti
EPDK'dan şarj istasyonlarına ek süre Ekonomi
EPDK'dan şarj istasyonlarına ek süre
İngiltere'de tarihin en eski mumyasına büyük ilgi Dünya
İngiltere'de tarihin en eski mumyasına büyük ilgi
Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırısını engelledik Dünya
Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırısını engelledik
Ağustos ayını en zor geçirecek 4 burç açıklandı Güncel
Ağustos ayını en zor geçirecek 4 burç açıklandı
Nohut ve mercimek ihracatında yeni kurallar Ekonomi
Nohut ve mercimek ihracatında yeni kurallar
TFF Tahkim Kurulu Başkanı hayatını kaybetti Spor
TFF Tahkim Kurulu Başkanı hayatını kaybetti