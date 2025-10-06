Melike Şahin Grammy yolcusu

Melike Şahin, “Akkor” albümüyle müzik dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan Grammy için başvuruda bulundu.

Sanatçı, 4 farklı kategoride değerlendirmeye alındı.

2026’da 68’incisi düzenlenecek Grammy Ödülleri’ne başvuran Şahin’in eserleri, Recording Academy üyelerinin oy kullanacağı ilk tur oylamasına dahil edildi.

Melike Şahin’in “Akkor” albümü; “En İyi Global Müzik Albümü”, “En İyi Ses Mühendisliği (Klasik Dışı)” ve “En İyi Immersive Audio Albümü” kategorilerinde; “Canın Beni Çekti” şarkısı ise “En İyi Global Müzik Performansı” kategorisinde yarışıyor.

Grammy adayları 7 Kasım’da açıklanacak. Ödül töreni ise 1 Şubat 2026’da Los Angeles’ta yapılacak.

Son günlerde haklarındaki mahkeme kararları ile de gündeme gelen Manifest grubunun ilk albümünde yer alan “Arıyo” şarkısı da 68. Grammy Ödülleri’nde “En İyi Grup Performansı” kategorisinde değerlendirmeye alındı.

Dünyaca ünlü dergilerden Rolling Stone gibi yayınlarda da yer bulan grup, üç aşamalı elemeyi geçerek Grammy’de aday adayı olmayı başardı. Ödül töreni Türkiye'de de merakla takip edilecek.

MELİKE ŞAHİN KİMDİR?

Melike Şahin, 18 Nisan 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Şarkıcı, Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nde okuduğu sırada müzik dersleri almaya başladı.

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü bitiren Melike Şahin, ardından vokalist olarak çalışmaya başladı.

Merhem, Akkor albümleri ve Deli Kan, Tutuşmuş Beraber, Geri Ver, Ortak, Kara Osman adlı tekil şarkılara imza attı.

Melike Şahin, 8 Şubat 2025 tarihinde tekrar ekranlara dönen O Ses Türkiye programının jürileri arasında yer aldı. İlk defa programda jürilik yapan Melike Şahin, izleyicilerden tam not aldı.