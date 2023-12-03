Melike Şahin konserini 'rüzgar' yüzünden iptal etti. İBB'den yalanlama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öğretmenler için düzenlediği konserde sahne alacak sanatçılardan biri de Melike Şahin'di. Ancak Şahin rüzgarı bahane ederek konsere çıkmadı. Saatlerce bekleyen öğretmenler ise bu duruma tepki gösterdi. Olayın ardından İBB'den Şahin'in açıklamalarını yalanlayan bir açıklama geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Melike Şahin konserini 'rüzgar' yüzünden iptal etti. İBB'den yalanlama geldi

İBB tarafından öğretmenler için 2 Aralık'ta gerçekleştirilmek üzere Melike Şahin konseri planlandı. 19.30'da konser alanına giden öğretmenler hayal kırıklığı yaşadı.

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Şarkıcı konser alanı dolmuşken sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla konserin iptal edildiğini duyurdu.

Şahin açıklamasında, "Çok üzgünüm bu akşamki Feshane konserimiz ertelendi.

Son ana kadar hazır da bekledim yemin olsun. Çok rüzgar varmış. Hem belediye hem ekibim riskli buldular güvenliğimiz için.

Oysaki çok özlemiştim konserlerimi ve özel olacaktı bu akşam öğretmenlerimizle. Benimle hiç bir alakası yok bu aksaklığın. Yine de özür dilerim hayal kırıklığı için." ifadelerine yer verdi.

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"GÖSTERDİĞİMİZ ÇABAYA VE VERDİĞİMİZ GÜVENCEYE RAĞMEN..."

İptal kararı alanı dolduran öğretmenler tarafından tepkiyle karşılandı. Bu açıklamanın ardından İBB Kültür hesabından da konuyla ilgili, "Değerli öğretmenlerimiz saatlerdir rüzgar sorunu olmadığını ifade etmek konusunda gösterdiğimiz tüm çabaya ve verdiğimiz bütün güvenceye rağmen Melike Şahin'in ekibi sahneye çıkmaya ikna olmadığı için konseri ertelemek zorunda kaldık.

Talepleriniz doğrultusunda başka bir sanatçıyla sizlerle birlikte olacağız. Sizlerden çok özür diliyoruz çok üzgünüz." paylaşımında bulunuldu.

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Olayın sosyal medyaya düşmesiyle birlikte bazı kullanıcılar Şahin'e tepki gösterdi.

Kullanıcılar, "Hani pusulam rüzgar diyordun" diyerek Şahin'in 'pusulam rüzgar' şarkısı üzerinden göndermede bulundu.

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