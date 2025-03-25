Melike Şahin'den üniversiteli gençlere tam destek: Bu memleketin umudusunuz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alıp tutuklanması sonrasında ünlü isimler sosyal medya hesaplarından destek paylaşımlarında bulunuyorlar.

O Ses Türkiye’de jüri koltuğunda oturan Melike Şahin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Saraçhane’de toplanan milyonlarca genci desteklediği bir mesaj paylaştı.

“BU MEMLEKETİN UMUDUSUNUZ”

Şahin sosyal medya hesabından, “Milyonlarca genç, insanca yaşam hakkını, adalet ve özgürlük talebini haykırıyor. Bu memleketin umudusunuz. Mücadelenizle bir kapı aralandı aydınlığa. Adil ve kardeşçe bir yaşam düşümüzü dayanışmamızla diri tutacağız, biliyorum. Beraberiz” ifadelerini kullandı.