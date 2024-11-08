Melike Şahin’den yeni albüm “Akkor”

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Dila Deniz
Melike Şahin’den yeni albüm “Akkor”

Son yıllarda yıldızı giderek parlayan Şarkıcı Melike Şahin, 10 şarkıdan oluşan "Akkor" ismini verdiği albümünü bu gece dinleyicileriyle buluşturdu.

Geçtiğimiz günlerde albümden birkaç parça ile hayranlarını şarkısız bırakmayan ama aynı zamanda da yoğun bir albüm hazırlık sürecinde olan Melike Şahin, nihayet dün gece "Akkor"un tamamını yayınladı. Şahin, bu albüm için ünlü ve alanında isim yapmış kişilerle çalıştı.

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ALBÜMÜN KAYITLARI İÇİN SIK SIK YURTDIŞINDAYDI

Kayıtları londra’da yapılan albümün vokal ve enstürman kayıtları ise hem İstanbul hem de new york’ta yapıldı. Akkor’un prodüktörlüğünü Martin Terefe’ye emanet eden Şahin, albümün ortaya çıkış sürecinde ise Zafer Tunç Resuloğlu, Emre Malikler ve Elif Dikeç gibi oldukça tanıdık isimlerle hareket etti.

ALBÜMDEKİ ŞARKILAR SIRASIYLA ve İSİMLERİYLE ŞÖYLE:

Sağ salim

Ortak

İfşa

Korkmasam ölürdüm

Canın beni çekti

Beni ancak

Ne ettim sana

Durma yürüsene

Napıcam?

Burdayım

Albüm'ün son şarkısı olan "Burdayım" için Şahin, "Hayatımda yazdığım en özel şarkı." ifadelerini kullanmıştı. Sanatçı ayrıca bu albümü "her şeye rağmen hayatta kalanlara" ithaf ediyor.

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