Melike'nin organları 4 hastaya umut oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından ağır yaralanan Melike Seven’in (25) 13 gün süren yaşam mücadelesi sonucunda beyin ölümü gerçekleşti. Seven'in ailesinin aldığı organ bağışı kararı, nakil bekleyen dört hastaya umut oldu. Melike Seven’in kalbi, karaciğeri ve böbrekleri, Sağlık Bakanlığı'na ait helikopterle İzmir ve Antalya'daki hastanelere nakledilerek, ihtiyaç sahibi hastalara hayat şansı sağladı.

Kaza, 4 Eylül'de Karacasu-Tavas karayolu üzerinde gerçekleşti. A.G.'nin kullandığı kamyonet, karşı yönden gelen Melike Seven'in kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlar farklı yönlere doğru savrulurken, otomobil sürücüsü Melike Seven araç içerisinde sıkıştı.

Yapılan ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

13 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Yoğun bakıma alınan Melike Seven'in bugün öğle saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Nazilli Devlet Hastanesi Organ Bağış ekibinin durumu bildirdiği Melike'nin ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Melike Seven'in bağışlanan organlarından kalbi, karaciğeri ve böbrekleri ameliyatla alındı. Bağışlanan organlar İzmir ve Antalya’da 4 hastaya nakledilmek üzere yola çıkarıldı.