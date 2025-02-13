Melinda Ademi'den aşk dolu paylaşım

Arnavut kökenli şarkıcı Melinda Ademi, uzun süredir birlikte olduğu Granit Muhaxheri ile ilişkisini resmi olarak açıkladı. Aynı zamanda menajeri de olan Muhaxheri ile yaklaşık 3-4 yıldır aşk yaşayan Ademi, bu konuda ilk kez kamuoyuna açık bir paylaşım yaptı.

Ademi, Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflarda, sevgilisiyle ABD’de geçirdikleri özel anlara yer verdi. Fotoğrafların altına ise, “Senin için çok minnettarım… Altın gibi bir kalbin var, bebeğim” ifadelerini ekledi.

İLK KEZ DOĞRULADI

Melinda Ademi ve Granit Muhaxheri çifti, uzun süredir ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. Ancak ünlü şarkıcının son paylaşımıyla birlikte aşklarını resmileştirmeleri, hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Çiftin gelecekteki planlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, bu paylaşımın ardından takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı geldi.