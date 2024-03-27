Melis İşiten'den bomba itiraf! Konuklarından ahlaksız teklif aldığını açıkladı

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Melis İşiten'den bomba itiraf! Konuklarından ahlaksız teklif aldığını açıkladı
Ünlü oyuncu Melis İşiten bir YouTube programına konuk oldu. Programda bomba bir itirafta bulunan İşiten, programına gelen bazı konuklardan ahlaksız teklif aldığını açıkladı.

Oyuncu Şahin Irmak ile "Seni Seviyorum İyi ki Ayrılmışız" adlı tiyatro oyununda performans sergileyen Melis İşiten "İşin İçinden" adlı YouTube programına konuk oldu. Katıldığı programda açıklamalar yapan İşiten, programına davet ettiği bazı konuklardan program bittikten sonra ahlaksız teklif aldığını söyledi.

İşiten, kendisi gibi oyunculuk yapan Uraz Kaygılaroğlu ile 2014 yılında dünyaevine girmiş ve bu evlilikten Ada adında bir kızları olmuştu. Fakat ünlü çift, 2019 senesinde evliliklerini bitirme kararı alarak boşanmıştı.

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“PAKETE BU DAHİL DEĞİL”

YouTube'da Garaj adlı kanalda "Melis İşiten ile Zaten Şov" isimli bir program yapan oyuncu, programa davet ettiği konukların, kendisine programın bitmesinin ardından ne dediklerini anlattı. "Programa konuk çağırıyorum, hadi ne yapıyoruz buradan diyor mesela. Bu çok denk geldiğim bir şey" ifadelerini kullanan Melis İşiten bu sözlerle şoke ederken, "Pakete bu dahil değil diyorum bende!" dedi.

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