Melis Sezen bu defa karavanda dans etti

Sık sık dans videosu paylaşan Melis Sezen, karavanda da oynadı.
Başrollerinde Caner Cindoruk, Cansu Dere gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle ünlenen şimdilerde Gülcemal dizisinde Deva karakterini canlandıran genç oyuncu Melis Sezen, sosyal medya hesabında yayınladığı dans videolarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Sezen, şimdi de karavanda dans etti. Dans ettiği anları Instagram hesabından yayınlayan güzel oyuncu, paylaşımına "Hazırlık" notunu düştü.
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