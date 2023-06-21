Melis Sezen bu defa karavanda dans etti

Sosyal medya hesabından paylaştığı dans videolarıyla gündeme gelen oyuncu Melis Sezen bu defa dizi setinden bir dans videosu paylaşımı yaptı. Karavanda dans eden Sezen'in performansı beğeni topladı.

Melis Sezen bu defa karavanda dans etti

Sık sık dans videosu paylaşan Melis Sezen, karavanda da oynadı.

Başrollerinde Caner Cindoruk, Cansu Dere gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle ünlenen şimdilerde Gülcemal dizisinde Deva karakterini canlandıran genç oyuncu Melis Sezen, sosyal medya hesabında yayınladığı dans videolarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

ekran-goruntusu-21-06-2023-01-29-59.png

Sezen, şimdi de karavanda dans etti. Dans ettiği anları Instagram hesabından yayınlayan güzel oyuncu, paylaşımına "Hazırlık" notunu düştü.

İlgili Haberler
Melis Sezen’in gelinlik paylaşımı sosyal medyayı salladı! Sevgilisiyle Londra'ya gitmişti
Melis Sezen Londra tatilinde aşkına böyle poz verdi
Melis Sezen'in dansı yine olay oldu! Müziğin ritmiyle kendinden geçti
Melis Sezen kendini bakın kime benzetti. Derin dekolteli pozuna yorum yağdı
Öne Çıkanlar
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Son Haberler
Siirt'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı Yaşam
Siirt'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Taksim’de korkunç olay: ABD’li turist otelin demir korkuluklarına bağladığı iple intihar etti Güncel
Taksim’de korkunç olay: ABD’li turist otelin demir korkuluklarına bağladığı iple intihar etti
Samsun’da sağanak taşkın ve su baskınlarına neden oldu Yaşam
Samsun’da sağanak taşkın ve su baskınlarına neden oldu
Türk İş Başkanı Atalay ‘asgari ücreti’ değerlendirdi: Ne zaman enflasyonun önüne geçeriz o zaman işi rahatlatırız Güncel
Türk İş Başkanı Atalay ‘asgari ücreti’ değerlendirdi: Ne zaman enflasyonun önüne geçeriz o zaman işi rahatlatırız
Ankara'da toplu taşıma araçları bayramda ücretsiz hizmet verecek Güncel
Ankara'da toplu taşıma araçları bayramda ücretsiz hizmet verecek
İsmailağa’dan sokak köpekleri için 'katliam' fetvası: Eğer belediyeler gerekeni yapmıyorsa öldürülmeleri dinen caizdir Güncel
İsmailağa’dan sokak köpekleri için 'katliam' fetvası: Eğer belediyeler gerekeni yapmıyorsa öldürülmeleri dinen caizdir