Melis Sezen'in bikinili pozları olay oldu

İtalya’nın Capri adasında tatil yapan Melis Sezen’in kırmızı bikinili fotoğrafları, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Sezen'in Instagram hesabından “Güneşin kalbi, Denizin kalbi, Capri'nin kalbi ve ben” notu ile paylaştığı fotoğraflara beğeni yağdı.

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Kırmızı renkli bikinisi ve bronzlaşmış teniyle dikkat çeken Melis Sezen’in paylaşımına “Seksi tanrıça”, “Evrende bundan daha güzel olabilecek hiçbir şey ve hiç kimse yok” ve “Harikasın” gibi yorumlar yapıldı.

Son olarak Gaddar dizisi ile karşımıza çıkan ünlü oyuncu Sümeyye Aydoğan da arkadaşı Melis Sezen'in paylaşımına kayıtsız kalamayıp ateş emojisi attı.