Melisa Aslı Pamuk Paris Moda Haftası'nda göz kamaştırdı

Melisa Aslı Pamuk, Paris Moda Haftası’ndaki zarafetiyle bir kez daha görenleri kendisine hayran bıraktı.

Türkiye marka elçisi olarak bir yıllık anlaşması bulunduğu, dünyaca ünlü takı markası Messika’nın davetiyle katıldığı moda haftasında Pamuk'un güzelliği dikkatlerden kaçmadı.

Melisa Aslı Pamuk, katıldığı davetten paylaştığı fotoğrafın altına, “Beni kabul ettiğiniz için ve bu harika şov için teşekkür ederim” notunu düştü.

Son olarak Kaan Urgancıoğlu’yla "Sen Büyümeye Bak" filminde başrol oynayan ve Hollanda’da "Scotoe" filminde rol alan Melisa Aslı Pamuk, çekimleri devam eden "Cem Karaca’nın Gözyaşları" filminde Anadolu rock müziğinin unutulmaz isminin eşi Feride Balkan'ı canlandırıyor.