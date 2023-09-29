Melisa Aslı Pamuk Paris Moda Haftası'nda göz kamaştırdı

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk dünyaca ünlü mücevher markası Messika’nın Türkiye marka elçisi oldu. Markanın davetlisi olarak Paris Moda Haftası'na katılan Pamuk, şıklığıyla göz kamaştırdı.

Melisa Aslı Pamuk Paris Moda Haftası'nda göz kamaştırdı

Melisa Aslı Pamuk, Paris Moda Haftası’ndaki zarafetiyle bir kez daha görenleri kendisine hayran bıraktı.

melisa-asli-pamuk-paris-moda-haftasi-na-katildi-th2cs.jpg

Türkiye marka elçisi olarak bir yıllık anlaşması bulunduğu, dünyaca ünlü takı markası Messika’nın davetiyle katıldığı moda haftasında Pamuk'un güzelliği dikkatlerden kaçmadı.

melisa-asli-pamuk-paris-moda-haftasi-na-katildi-ipnfg.jpg

Melisa Aslı Pamuk, katıldığı davetten paylaştığı fotoğrafın altına, “Beni kabul ettiğiniz için ve bu harika şov için teşekkür ederim” notunu düştü.

melisa-asli-pamuk-paris-moda-haftasi-na-katildi-mrczq.jpg

Son olarak Kaan Urgancıoğlu’yla "Sen Büyümeye Bak" filminde başrol oynayan ve Hollanda’da "Scotoe" filminde rol alan Melisa Aslı Pamuk, çekimleri devam eden "Cem Karaca’nın Gözyaşları" filminde Anadolu rock müziğinin unutulmaz isminin eşi Feride Balkan'ı canlandırıyor.

İlgili Haberler
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı aşkında sürpriz gelişme
Melisa Aslı Pamuk'un estetiksiz hali ortaya çıktı! Görenler şaştı kaldı
Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan ilk paylaşım geldi. Paris sokaklarında poz verdiler
Oyuncu Aslı Melisa Pamuk ve futbolcu sevgilisi aşklarını ilan etti
Öne Çıkanlar
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
Son Haberler
Milletvekili maaşına burun kıvıran AKP’li Lütfi Bayraktar’ın çift maaş aldığı ortaya çıktı Güncel
Milletvekili maaşına burun kıvıran AKP’li Lütfi Bayraktar’ın çift maaş aldığı ortaya çıktı
Ganire Paşayeva'nın, Türkiye'den Azerbaycan'a giden iki gençle olan konuşması: "Bir milletin iki devletiyiz. Öz vatanınıza hoş geldiniz" Güncel
Ganire Paşayeva'nın, Türkiye'den Azerbaycan'a giden iki gençle olan konuşması: "Bir milletin iki devletiyiz. Öz vatanınıza hoş geldiniz"
Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 9 tutuklama Güncel
Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 9 tutuklama
Bartın'da rehabilitasyon merkezine dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama Güncel
Bartın'da rehabilitasyon merkezine dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama
ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den Trump'a 'diktatör özentisi' iması Dünya
ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den Trump'a 'diktatör özentisi' iması
Ocakta unutulan yağ mutfağı yaktı Güncel
Ocakta unutulan yağ mutfağı yaktı
Say say bitiremediler. Tıvorlu İsmail’in oğlunun düğününe takılan para dudak uçuklattı Magazin
Say say bitiremediler. Tıvorlu İsmail’in oğlunun düğününe takılan para dudak uçuklattı