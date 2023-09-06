Melissa Vargas bu kez DJ performansıyla coşturdu

İki ayda iki büyük kupa kazanan, Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol takımımız, çifte zaferi Boğaz’da kutladı.

Filenin Sultanları boğaza karşı lüks mekanda eğlendiler. 41 sayıyla finale damgasını vuran melissa Vargas gecede bir ara DJ’lik yaptı

Arkadaşları; Gizem Örge, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Eda Erdem, Hande Baladın, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, İlkin Aydın, Elif Şahin, Simge Aköz, Kübra Akman, Ayça Aykaç ve Derya Cebecioğlu’nu coşturdu.

Melissa Vargas ile Hande Baladın Dj kabininde arkadaşlarını coştururken objektiflere böyle yansıdılar.

Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol takımımı daha sonra hep birlikte poz verdi. Bu poz sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı.