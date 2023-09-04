Melissa Vargas Ebrar'la canlı yayını bastı. Yürekler ağza geldi

Avrupa Şampiyonu kızlarımız tarihi başarıyı doyasıya kutlarken sosyal Vargas'ın canlı yayına Ebrar'la birlikte girişi sosyal medyada gündem oldu.

Melissa Vargas Ebrar'la canlı yayını bastı. Yürekler ağza geldi

A Milli Takımımız şampiyonluğu İstanbul Galataport'ta coşkulu bir şekilde kutluyor.

Filenin Sultanları sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, kutlamalar için herkesi, akşam Galataport'a davet etmişti.

Paylaşımda oyuncular “Kupayı aldık, yurda dönüyoruz, hepinizi Galataport’a bekliyoruz” ifadeleri kullanmışlardı.

Galataport'ta kutlamalar sürerken ilginç bir an yaşandı.

Filenin Sultanları'nın yıldız ismi Melissa Vargas'ın NTV canlı yayınına atlayarak girdiği anlar sosyal medyada viral oldu.

Hande Baladın ve Zehra Güneş düşmekten son anda kurtulurken yürekler ağza geldi.

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