Melissa Vargas Ebrar'la canlı yayını bastı. Yürekler ağza geldi

A Milli Takımımız şampiyonluğu İstanbul Galataport'ta coşkulu bir şekilde kutluyor.
Filenin Sultanları sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, kutlamalar için herkesi, akşam Galataport'a davet etmişti.
Paylaşımda oyuncular “Kupayı aldık, yurda dönüyoruz, hepinizi Galataport’a bekliyoruz” ifadeleri kullanmışlardı.
Galataport'ta kutlamalar sürerken ilginç bir an yaşandı.
Filenin Sultanları'nın yıldız ismi Melissa Vargas'ın NTV canlı yayınına atlayarak girdiği anlar sosyal medyada viral oldu.
Hande Baladın ve Zehra Güneş düşmekten son anda kurtulurken yürekler ağza geldi.
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