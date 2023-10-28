Melissa Vargas ve Mete Gazoz tartışması: Erkek dediğin...

Milli okçumuz Mete Gazoz ile Filenin Sultanı Melissa Vargas, bir telefon markasının reklam yüzü oldu.

Ancak reklamın afiş ve billboardlarda 1,82 boyundaki Mete Gazoz'un 1,94 boyundaki Melissa Vargas'tan uzun gözükmesi tartışma konusu oldu.

Sabah'tan Mevlüt Tezel, "Erkek dediğin kadından uzun olur düşüncesiyle mi çekildi bu fotoğraf" gibi yorumlar yapıldığını belirterek, "Mete de bu tartışmaya "Melissa oturuyordu" diye yanıt verdi. Paylaşımdaki emoji işaretiyle de olaya naif yaklaştı. Bu yanıt "Mete tartışmaya son noktayı koydu" olarak yorumlandı. Ama bence tartışma bitmedi" ifadelerini kullandı.

Tezel, bugünkü yazısına şöyle devam etti:

Bence tartışma bitmedi! Melissa neden oturuyordu? Yine başa döndük değil mi?

O poz çekilirken Melissa, "Erkek dediğin kadından uzun olur" düşüncesiyle mi oturtuldu?

Yoksa ikisi de kadraja sığsın, orantısız durmasın diye mi böyle bir poz verdirildi?

Bari ikisi de aynı boyda dursaydı da diyebiliriz.

Peki, Melissa gerçekte olduğu gibi Mete'den uzun dursaydı kıyamet mi kopardı?

Bu sefer feministler haklı mı?

Bu reklam cinsiyetçi mi?

Bence asıl önemli soru; afişi gördüğünüzde ilk ne hissettiğiniz?

Örneğin benim ilk aklıma gelen; ikisinin de bu reklamda oynamayı hak eden başarılı sporcular olduğuydu.