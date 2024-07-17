Melissa Vargas'ın yeni görüntüsü olay oldu

Fransa’nın başkenti Paris, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan 33. Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapacak.

Bu büyük spor etkinliğine katılacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlık sürecini sürdürüyor.

Filenin Sultanları’nın Kübalı smaçörü Melissa Vargas, Olimpiyatlar öncesinde dikkat çeken bir değişikliğe imza attı.

24 yaşındaki başarılı voleybolcu, sık sık tarz değişikliğiyle gündeme gelerek adından söz ettiriyor. Son değişikliği ise saçlarında gerçekleştirdi.

Paris Olimpiyat Oyunları’na yeni imajıyla çıkacak olan ünlü voleybolcu, saçlarını canlı sarı renge boyattı, kaşını çizdirdi ve göz alıcı bir görünüm elde etti.

Bu yeni imajı sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı ve kısa sürede büyük ilgi gördü.