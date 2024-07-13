Meloni’nin gözleri gündem oldu

Washington'da düzenlenen NATO'nun 75. yıl dönümü zirvesine katılan Meloni, zirvedeki bir oturum öncesinde diğer liderlerle sohbet ederken Biden'ın gecikmesinden dolayı duyduğu rahatsızlığı yüz ifadesine yansıttı.

Kameraların kaydettiği anlarda Meloni'nin gözlerini devirdiği ve yüzünü buruşturduğu görüldü, ancak kameranın kendisini çektiğini fark edince yüz ifadesini düzelttiği gözlendi. Bu görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak geniş yorum ve paylaşım alanı buldu.

Biden'ın geçen ay da Meloni ve diğer liderleri beklettiği hatırlatıldı. İtalya'nın G7 Dönem Başkanı olarak düzenlediği zirvede Biden'ın ev sahibi Meloni dahil diğer liderleri uzun süre beklettiği ve bu durumun kamuoyunda tartışma yarattığı belirtildi.

Meloni'nin bu tür anlarda kendisini sıkıntıya düşürmediği, hatta beklerken basın mensuplarıyla özçekim yaparak bu süreci daha eğlenceli hale getirdiği de hatırlatıldı.