Meltem Cumbul'un giydiği kıyafet Fenerlileri çıldırttı! Taraftarlar ikiye bölündü

Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezon formalarını tanıttığı dev lansmanda oyuncu Meltem Cumbul’un giydiği kıyafet sosyal medyada tepkilere neden oldu.

KIYAFETİ TEPKİ ÇEKTİ

Çok sayıda ismin katıldığı forma lansmanında Meltem Cumbul da katıldı. Ünlü oyuncunun giydiği kırmızı elbise kırmızı ruj kombini sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Cumbul'un bu tercihi taraftarları da ikiye böldü.

Fenerbahçeli taraftarlar arasında, kırmızı rengin ezeli rakipleri Galatasaray’ı çağrıştırdığı gerekçesiyle yoğun eleştiriler yükseldi.

"BU NE ŞUURSUZLUK"

Taraftarlardan bazıları "Bu ne şuursuzluk", "Ya çok saçma", "Gerçekten kırmızı mı?", "İnanılır gibi değil bu ne düşüncesizlik" yorumlarında bulundu.

Bazı taraftarlar da Fenerbahçeliliği ile bilinen Cumbul’a destek çıktı. Bir vatandaş, “Bayrağımızın kırmızı ne var bunda? Kadın ne zaman çağrılsa geliyor. İyi Fenerbahçelidir” dedi. Cumbul’a destek çıkan bir başka kullanıcı ise “Ya bu kadar abartmayın. Yok Meltem Cumbul kırmızı giymiş bilmem ne… Bizim armamızda kırmızı var” ifadelerini kullandı.