Meltem Cumbul’un pembeli elbisesi yaktı geçti

Meltem Cumbul, şıklığı ve özgün tarzıyla tanınan isimlerden birisi olmasıyla biliniyor.

Son günlerde yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Cumbul, bu kez de pembe elbisesi ile göz kamaştırdı.

Ünlü oyuncu Meltem Cumbul’un bu renkli kıyafetiyle neşeli ve enerjik duruşu, hayranlarından beğeni yağmuruna tutuldu.

Cumbul'un, pembe elbisesiyle poz verdiği kareler, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Meltem Cumbul, pembe elbisesiyle yaptığı paylaşımla, rengin gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Psikolojik olarak enerji ve neşe veren pembe renk, Cumbul'un pozitif aurasını yansıttı.

MELTEM CUMBUL KİMDİR?

Meltem Cumbul, 5 Kasım 1969 tarihinde İzmir'de doğdu. Babası Akşehirli, annesi ise İzmirli.

Cumbul, 1987 yılında Ata Koleji'nden mezun olduktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Drama Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldu.

Kariyerine 1994 yılında başlayan Meltem Cumbul, birçok dizi ve filmde rol almıştır. En bilinen projeleri arasında "Yılan Hikayesi", "Gönül Yarası" ve "Duvara Karşı" bulunmakta.

Ayrıca, 2004 Eurovision Şarkı Yarışması'nı Korhan Abay ile birlikte sunmuştu.

Meltem Cumbul, tiyatro sahnelerinde de başarılı performanslar sergilemiş ve ulusal ve uluslararası birçok ödül kazanmıştı.

2005 yılından itibaren Los Angeles'ta Eric Morris ile çalışarak öğrendiği metodu, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde öğretmekte.