Meme kanserine karşı yoga

Kaynak: İHA
Meme kanserine karşı yoga

Ordu'da, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı özelinde stresin azaltılması ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla sahilde yoga etkinliği düzenledi.

Yoga eğitmeni Arzu Özen'in eşliğinde gerçekleşen farkındalık etkinliğinde kanserle mücadelede ruhsal ve fiziksel gücün önemine değinildi. Etkinliğe katılanlar, farkındalık oluşturmak için pembe kıyafetler giydi.

FARKINDALIK MESAJI VERİLDİ

Hastane yetkilileri, etkinliğin amacının toplumda meme kanseri farkındalığını artırmak ve kadınları düzenli kontroller konusunda bilinçlendirmek olduğunu belirtti. Etkinlikte meme kanserinin erken teşhisle tedavi edilebilen bir hastalık olduğuna dikkat çekildi. Etkinlik, katılımcılara dağıtılan bilgilendirici broşürlerle sona erdi.

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