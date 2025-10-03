Meme kanseriyle mücadele etmişti! Ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy'un sessiz çığlığı!

Kaynak: Snob Magazin
Kardeşlerim dizisinde 'Şengül' karakterine hayat veren Fadik Sevin Atasoy, meme kanseriyle mücadele etmişti. Hastalığı yenen ünlü oyuncu şoke eden bir itirafta bulundu.

Birbirinden başarılı birçok projede yer alan ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy, hem başarılı oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

fadik-sevin-atasoy-1721096382.webp

HASTALIĞINI HERKESTEN GİZLEMİŞ

2024 yılında meme kanserine yakalanan ünlü oyuncu bu süreci gizli tutmuş. Ünlü oyuncu Fadik Sevin Atiksoy, hastalığı yenmeyi başarmıştı.

Ünlü oyuncu, "Yaşadığım süreci, sağlığımın kaybını, acımı ve yasımı yalnız geçirmeyi tercih ettim. Bu konunun bir ajitasyona dönüşmemesi için büyük bir imtina gösterdim" demişti.

Jüri üyeliği yaptığı Adana Altın Koza Film Festivali'nden dönen ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy, geçtiğimiz saatlerde Snob Magazin muhabirleri tarafından Nişantaşı'nda görüntülendi.

dfggfdgdfsff-ss1u.webp

KANSERİ NASIL YENDİĞİNİ AÇIKLADI

Festival deneyiminden bahseden Atasoy, "Yanımda şişler, kebaplar ve dönerler yediler. Ben de bol bol humusun tadına baktım. Annem az az yer, şimdi o da vejetaryen oldu, sayemde içli köfteyi vegan usulü yapmayı öğrendi. 14 yaşımdan beri vejetaryen besleniyorum" dedi. Ünlü oyuncu, vejetaryen beslenmesinin kanserin yavaş ilerlemesine katkıda bulunduğunu da sözlerine ekledi.

fadik-1.png

"15 YILDIR EVİNDE TELEVİZYON YOK"

Ekrandaki yapımları takip edip etmediği sorulduğunda ise Fadik Sevin Atasoy'dan dikkat çeken bir itiraf geldi:

"Tam 15 yıldır evimde televizyon yok."

