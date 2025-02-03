Meme kitle hissi ve ağrısının sebebini uzmanlar anlatıyor...

Fibrokistik meme değişiklikleri, meme dokusundaki normalden farklı bir yapıyı ifade eder. Bu durum, meme dokusunda sıvı dolu kistler ve yoğun bağ dokusunun bir araya gelmesiyle ortaya çıkar.

Jinekolog Dr. Sarah Williams, "Fibrokistik meme değişiklikleri, genellikle hormonal değişikliklerle bağlantılıdır. Özellikle adet döngüsü sırasında östrojen hormonunun etkisiyle meme dokusunda değişiklikler meydana gelebilir. Bu değişiklikler genellikle zararsızdır ancak ağrı, şişlik ve kitle hissi oluşturabilir" dedi.

Amerikan Meme Kanseri Derneği'ne göre, fibrokistik değişiklikler, kadınların yaklaşık yüzde 50’sinde görülebilir. Çoğu zaman bu durum, meme kanseri riskiyle bağlantılı değil. Ancak bu tür belirtiler fark edildiğinde, uzmanlar yine de bir doktora başvurulmasını tavsiye ediyorlar.

FİBROKİSTİK DEĞİŞİKLİKLERİN BELİRTİLERİ

Fibrokistik meme değişikliklerinin en yaygın belirtileri şunlardır:

- Meme dokusunda kitle veya şişlik hissi

- Meme başında hassasiyet veya ağrı

- Adet döngüsü ile ilişkili olarak ağrının artması

- Meme dokusunda sertlik veya yoğunluk

Meme kanseri uzmanı Dr. Emily Harrison, "Fibrokistik değişiklikler, özellikle adet döngüsünün ortasında daha belirgin hale gelir. Kadınlar, memelerinde ağrı, şişlik veya kitle hissi yaşadıklarında genellikle bu durumdan endişelenirler. Ancak, çoğu zaman bu belirtiler hormon seviyelerinin değişmesiyle ilgilidir ve herhangi bir ciddi sağlık problemi oluşturmaz" açıklamasında bulundu.

FİBROKİSTİK DEĞİŞİKLİKLERİN SEBEBİ NEDİR?

Fibrokistik değişikliklerin temel sebebi hormonlar. Kadınların adet döngüsü sırasında östrojen seviyesi yükseldiğinde, meme dokusu daha yoğun hale gelebilir ve kistler oluşabilir.

Endokrinolog Dr. Robert Jenkins, "Östrojen, memelerdeki süt kanallarının büyümesini sağlar. Bu hormonun etkisiyle, meme dokusu kistikleşebilir ve bu da ağrıya yol açabilir. Ayrıca, gebelik, doğum kontrol hapları ve menopoz gibi faktörler de bu değişiklikleri tetikleyebilir" dedi.

Fibrokistik değişiklikler, genetik faktörler ve yaşam tarzı da bu durumu etkileyebilir. Düzenli egzersiz yapmak ve dengeli beslenmek, fibrokistik değişikliklerin olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir.

AĞRI VE KİTLE HİSSİNE KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Fibrokistik meme değişiklikleri genellikle zararsız olsa da, bazı kadınlar ağrı ve kitle hissini daha yoğun yaşayabilirler.

Kadın sağlığı uzmanı Dr. Lisa Thompson, "Ağrıyı hafifletmek için bazı basit önlemler alınabilir. Özellikle destekleyici bir sütyen kullanmak, memelerin üzerindeki baskıyı azaltarak rahatlık sağlayabilir. Ayrıca, sıcak ve soğuk kompresler de ağrıyı hafifletmek için etkili bir yöntemdir" dedi.

Ağrı ve şişlik hissi, genellikle adet döngüsünün ikinci yarısında şiddetlenir. Bu dönemde sıcak su torbası veya soğuk kompres kullanmak, rahatlama sağlayabilir. Ayrıca, bazı kadınlar için omega-3 yağ asitleri içeren besin takviyeleri de faydalı olabilir.

NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURULMALI?

Fibrokistik meme değişiklikleri genellikle zararsız olsa da, kadınların herhangi bir değişiklik fark etmeleri durumunda bir doktora başvurmaları önemli.

Özellikle aşağıdaki durumlarda tıbbi yardım alınması gerektiği uyarısı yapılmakta:

- Kitlelerin boyutunda hızlı bir büyüme

- Memede ağrının şiddetlenmesi

- Memede kanlı akıntı veya değişiklik

- Meme başında şekil veya renk değişikliği

Genel cerrah Dr. Claire Richardson,"Fibrokistik değişiklikler, genellikle meme kanseri ile karışabilir. Ancak, bu durum her zaman endişe verici değildir. Yine de herhangi bir değişiklik fark ettiğinizde bir uzmandan değerlendirme almak her zaman en iyi yaklaşımdır" şeklinde belirtti.

GENELLİKLE ZARARSIZ, ANCAK İLGİLENİLMESİ GEREKEN BİR DURUM

Meme ağrısı ve kitle hissi, kadınların yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Ancak, çoğu zaman bu belirtiler fibrokistik meme değişikliklerinden kaynaklanır ve zararsız. Yine de, herhangi bir değişiklik fark ettiğinizde uzman bir doktordan görüş almak önemlidir. Erken teşhis ve uygun yönetimle, bu tür durumlar genellikle tedavi edilebilir ve kontrol altına alınabilir.