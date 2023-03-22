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  • Memleket Partili Ümit Özat Muharrem İnce'ye isyan etti. Aleviler hakkındaki Whatsapp mesajını görünce gruptan ayrıldı

Memleket Partili Ümit Özat Muharrem İnce'ye isyan etti. Aleviler hakkındaki Whatsapp mesajını görünce gruptan ayrıldı

Memleket Partisi kurucusu Teknik direktör ve spor yorumcusu Ümit Özat, Muharrem İnce'nin Whatsapp grubunda Aleviler hakkındaki mesajını görünce gruptan ayrıldığını açıkladı. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 13:01
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Memleket Partisi kurucusu Ümit Özat Muharrem İnce'ye isyan etti

Memleket Partili Ümit Özat Muharrem İnce'ye isyan etti. Aleviler hakkındaki Whatsapp mesajını görünce gruptan ayrıldı
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Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, önceki akşam Habertürk'te gazeteci Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Altaylı'nın sorularını yanıtlayan İnce, 14 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Canlı yayın devam ederken, teknik direktör ve spor yorumcusu Ümit Özat Twitter'dan dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

"Alevilere söylemiş olduğu lafı görünce..."

Özat, Fatih Altaylı'yı etiketlediği paylaşımında "WhatsApp grubumuzda Muharrem İnce’nin Alevilere hitaben söylemiş olduğu talihsiz bir lafı görünce yanlış yerde olduğumu fark ettim" ifadelerini kullandı.

"Muharrem İnce hayal kırıklığıdır"

İşte Özat'ın konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım;

"Yayına girmeden önce Habertürk'te Muharrem İnce'yi izliyordum. Muharrem İnce’nin iyi bir siyasetçi olduğuna inanıyorum ama dürüst olduğuna inanmıyorum. Memleket Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaydım.

Bir akşam bu kurulun WhatsApp grubumuzda Muharrem İnce’nin Alevilere hitaben söylemiş olduğu talihsiz bir lafı görünce yanlış yerde olduğumu fark ettim. Gruptan çıktım. (Daha sonra utanıp bunu silmiş) Ertesi gün İçişleri Bakanlığına gidecektim, bir bahane bulup gitmedim.

Yani diyeceğim tek şey şu Muharrem İnce hayal kırıklığıdır."

İşte Özat'ın beğeni ve yorum yağan paylaşımı;

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