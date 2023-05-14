Memleket Partisi lideri Muharrem İnce oyunu Ankara'da kullandı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve eşi Ülkü İnce, oylarını Ankara'da kullandı.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce oyunu Ankara'da kullandı

Türkiye, bugün Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gidiyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve eşi Ülkü İnce de Ankara'daki Yaşamkent Şener Çakmak Anadolu Lisesinde 4617 no’lu sandıkta oylarını kullandı.

Ardından basın mensuplarına açıklama yapan İnce, kendisi ile ilgili yayınlanan kaset ve dekontların sahte olduğunu söyleyerek, “Bunların hepsinin sahte olduğunu, (videodaki) o kişinin ben olmadığımı, dekontların olmadığını Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı. Buna rağmen siz (basın mensupları) kaset komplosu falan diye yazıyorsunuz. Çok ayıp ediyorsunuz. Ortada bir iftira var. Ortada bir montaj var. O dekontlar gerçek değil. O videolar gerçek değil. Bunu Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı. Ortada bir terör örgütü var. FETÖ var. Bunu görmüyor musunuz? Lütfen haberlerinizi doğru yapınız. Kaset komplosu falan yok. Görüntüler İsrailli bir porno sitesinden alınmamış mı? Çok rica ediyorum bunu düzeltin. Haysiyetimle, şerefimle oynamayın. 17 kişi gözaltında. Arkasında terör örgütü var. Kendimi, onurumu, şerefimi Türk devletine emanet ettim ben. Ama bunları ortaya çıkaran, montaj yapan FETÖ. Bunu yayanların her birine dava açacağım” diye konuştu.

(İHA)

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