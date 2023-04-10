Memleket Partisinin Sözcüsü kocasının Kolin İnşaat'ta çalıştığını canlı yayında itiraf etti

Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan’ın eşinin Kolin İnşaat'ta çalıştığını tv100 canlı yayınında kabul etti. Böylelikle hakkındaki iddialar da doğru çıkmış oldu.

Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan’ın eşi Sinan Sayan’ın muhalefetin ‘Beşli Çete’ olarak adlandırdığı şirketler arasında yer alan Kolin’de üst düzey yönetici olarak çalıştığı iddia edilmiş, sosyal medyadaki çok sayıda kullanıcı da bu iddiayı desteklemişti.

Sayan’ın işle ilgili kendini tanıttığı bir sitede KOLİN İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. A.Ş.’de çalıştığını belirttiği görülmüştü.

İddiaların ardından sessizliğini koruyan İpek Özkal Sayan, canlı yayında eşinin Kolin İnşaat'ta çalıştığını itiraf etti.

Sayan, “Kendisi ilgili şirkette CEO değil, yönetim kurulunda değil, üst düzey karar verici durumunda değil. Takım lideri olarak çalışıyor.” dedi.

CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ

Bu akşam Tv100’de konuşan Sayan, iddiaları kabul ederek şu açıklamalarda bulundu:

"Sosyal medyada kendine gazeteci diyen kuruluşlarda linç kampanyası başlatıldı. Kendi listelerine güvenmedikleri için Ankara 1. Bölge 1. sırada kim var. İpek hoca var yıpratalım. İpek hocanın eşi nerede çalışıyormuş işte Kolin firmasında çalışıyor diye bir linç kampanyası başlatalım. Ben bunlara gülüyorum. Kendisi ilgili şirkette CEO değil, yönetim kurulunda değil, üst düzey karar verici durumunda değil. Takım lideri olarak çalışıyor."

MEHMET CENGİZ'İN MUHARREM İNCE’NİN FİNANSÖRÜ OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Öte yandan eski bakan Yaşar Okuyan, Muharrem İnce’nin ‘Beşli Çete’den Cengiz Holding’in sahibi Mehmet Cengiz tarafından finanse edildiğini iddia etmişti. Muharrem İnce de Okuyan’ın ifadesini sert bir dille yalanlamış ve iddiasını ispat etmesine fırsat vermek için kendisine dava açacağını açıklamıştı.

İPEK ÖZKAL SAYAN KİMDİR?

Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan Ankara’da dünyaya geldi. Sayan, Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. Hala Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde Profesör kadrosunda görev yapıyor. Sayan şu anda Memleket Partisi sözcüsüdür.