Cumhurbaşkanı Erdoğan memur maaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, memur maaşı ne kadar olacak? Memur ve emekli maaşı nasıl belirleniyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAK-İŞ Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamayla birlikte memur maaşı zammıyla ilgili müjdeli haberi verdi.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamayla birlikte, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğini belirterek, en düşük memur maaşlarının temmuz ayından itibaren 22 bin lirayı bulacağını açıkladı.

Buna göre; Temmuz ayında hesaplanacak olan 6 aylık enflasyon oranı sonrasında, yapılacak çalışma kapsamında en düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin liraya yükselecek.

İletişim Başkanlığı, sosyal medyada yer alan, "Temmuz ayında en düşük memur maaşının net 17 bin lira olacağı" iddialarını yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bir televizyon kanalına konuşan çalışma ekonomistinin, en düşük memur maaşının brüt 22 bin lira olacağını sehven söylediği aktarıldı.

İddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada, "Temmuz'da en düşük memur maaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği üzere net 22 bin lira olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NASIL BELİRLENİYOR?

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Memurlar temmuz ayında yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı almıştı. Bu rakamı aşan oran kadar enflasyon farkına hak kazanılıyor. Ocak ayı için yüzde 8'lik toplu sözleşme zammıyla enflasyon farkı eklenerek memur ve memur emeklisinin zam oranı ortaya çıkıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor.