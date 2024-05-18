Memur olmak isteyenler birilerinin ölmesini bekleyecek

Düzenleme: Kaynak: AA
Memur olmak isteyenler birilerinin ölmesini bekleyecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı canlı yayında memur alımlarıyla ilgili kendisine gelen soruya,

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TV100 canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cevdet Yılmaz, tasarruf tedbirleri kapsamında kamuya personel alımında getirilen kısıtlamaya değindi.

Yılmaz, kamuda istihdama ilişkin, "'Kamuya eleman alınmayacak' diye bir şey söz konusu değil. Emekli sayısı, vefat edenler, istifa vesaire bütün bunların toplamı kadar, ne kadar eksildiyse o kadar yine istihdam edilebilecek ama bunu aşmayalım istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BELLİ BİR DÖNEM İÇİN BÖYLE BİR SINIR GETİRİLDİ"

Yılmaz, "Kamuda 5 milyonun üzerinde çalışan var. Kamu hizmetlerini aksatmayacak bir anlayış içinde belli bir dönem için böyle bir sınır getirilmiş oldu" dedi.

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"İHTİYAÇ VARSA O ÇERÇEVEDE PLANLAMA YAPILMIŞ OLACAK"

Yılmaz, buna ilişkin alt unsurların henüz çalışılmadığını ifade ederek, "Alt kırılımlarıyla ilgili bu aşamada bir şey söylememiz doğru olmaz. O günün ihtiyacı neyse, nerede daha fazla kamu hizmeti açısından ihtiyaç varsa o çerçevede planlama yapılmış olacak" açıklamasında bulundu.

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