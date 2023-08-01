Memur-Sen’in teklifi sonrası kalem kalem memur maaşları belli oldu

Milyonlarca memur ve emeklisinin merakla beklediği 7. dönem toplu sözleşme görüşmeleri bugün başlıyor. İlk toplantı bugün saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda başladı.

Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanı sıra yetkili sendika Memur-Sen 11 hizmet kolunun temsilcisiyle katıldı.

Toplantıda memur ve emeklisinin iki yıllık zam oranları değerlendirilecek.

Memur-Sen tarafından daha önce 129 maddelik bir teklif yayınlanmıştı. Zam pazarlığında memurun beklentisi önümüzdeki yıl için yüzde 70 olurken, 2025 içinse yüzde 40 zam olarak belirtiliyor. Ayrıca aylık 7 bin 650 lira kira yardımı da talep ediliyor.

TOPLANTI TARİHLERİ ŞÖYLE:

1 Ağustos: İlk toplantı. Çalışma Bakanı ve sendika başkanları katılıyor.

2-14 Ağustos: Hizmet kollarının tekliflerinin görüşülmesi.

15 Ağustos: Çalışma Bakanı'nın katılımıyla kamunun teklifinin sunulması.

16-20 Ağustos: Müzakerelerin devamı.

21 Ağustos: Müzakerelerin sonuçlanması.

22-29 Ağustos: Hakem kurulu süreci.

Yüzde 35 artış enflasyon farkı hariç maaşları şu tutarlara yükseltecek:

ŞUBE MÜDÜRÜ - (Üniversite Mezunu]

Mevcut maaş: 32.451,00 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 43.808,85 TL

MEMUR- (Üniversite Mezunu)

Mevcut maaş: 22.938,00 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 30.966,30 TL

UZMAN ÖĞRETMEN

Mevcut maaş: 29.538,00 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 39.876,30 TL

ÖĞRETMEN

Mevcut maaş: 26.654,00 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 35.982,90 TL

BAŞKOMİSER

Mevcut maaş: 32.626,00 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 44.045,10 TL

POLİS MEMURU

Mevcut maaş: 29.525,00 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 39.858,75 TL

UZMAN DOKTOR

Mevcut maaş: 54.959,00 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 74.194,65 TL

HEMŞİRE - (Üniversite Mezunu)

Mevcut maaş: 26.440,00 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 35.694,00 TL

MÜHENDİS

Mevcut maaş: 33.122,00 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 44.714,70 TL

TEKNİSYEN - (Lise Mezunu)

Mevcut maaş: 23.538,00 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 31.776,30 TL

PROFESÖR

Mevcut maaş: 48.124,00 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 64.967,40 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Mevcut maaş: 31.763,00 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 42.880,05 TL

VAİZ

Mevcut maaş: 27.620,00 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 37.287,00 TL

AVUKAT

Mevcut maaş: 31.562,00 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 42.608,70 TL

YÜZDE 40 + 10 ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

Türkiye Kamu-Sen'in Ocak ayında maaşlara önce yüzde 40 artış, ardından yüzde 10 refah payı içeren teklifi enflasyon farkı hariç maaşlara şöyle yansıyacak:

ŞUBE MÜDÜRÜ - [Üniversite Mezunu]

Mevcut maaş: 32.451,00 TL

Ocak 2024 (% 40 zamlı): 45.431,40 TL

Ocak 2024 (% 10 refah payı): 49.974,54 TL

MEMUR - (Üniversite Mezunu)

Mevcut maaş: 22.938,00 TL

Ocak 2024 (% 40 zamlı): 32.113,20 TL

Ocak 2024 (% 10 refah payı): 35.324,52 TL

UZMAN ÖĞRETMEN

Mevcut maaş: 29.538,00 TL

Ocak 2024 (% 40 zamlı): 41.353,20 TL

Ocak 2024 (% 10 refah payı): 45.488,52 TL

ÖĞRETMEN

Mevcut maaş: 26.654,00 TL

Ocak 2024 (% 40 zamlı): 37.315,60 TL

Ocak 2024 (% 10 refah payı): 41.047,16 TL

BAŞKOMİSER

Mevcut maaş: 32.626,00 TL

Ocak 2024 (% 40 zamlı): 45.676,40 TL

Ocak 2024 (% 10 refah payı): 50.244,04 TL

POLİS MEMURU

Mevcut maaş: 29.525,00 TL

Ocak 2024 (% 40 zamlı): 41.335,00 TL

Ocak 2024 (% 10 refah payı): 45.468,50 TL

UZMAN DOKTOR

Mevcut maaş: 54.959,00 TL

Ocak 2024 (% 40 zamlı): 76.942,60 TL

Ocak 2024 (% 10 refah payı): 84.636,86 TL

HEMŞİRE - (Üniversite Mezunu)

Mevcut maaş: 26.440,00 TL

Ocak 2024 (% 40 zamlı): 37.016,00 TL

Ocak 2024 (% 10 refah payı): 40.717,60 TL

MÜHENDİS

Mevcut maaş: 33.122,00 TL

Ocak 2024 (% 40 zamlı): 46.370,80 TL

Ocak 2024 (% 10 refah payı): 51.007,88 TL

TEKNİSYEN - (Lise Mezunu)

Mevcut maaş: 23.538,00 TL

Ocak 2024 (% 40 zamlı): 32.953,20 TL

Ocak 2024 (% 10 refah payı): 36.248,52 TL

PROFESÖR

Mevcut maaş: 48.124,00 TL

Ocak 2024 (% 40 zamlı): 67.373,60 TL

Ocak 2024 (% 10 refah payı): 74.110,96 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Mevcut maaş: 31.763,00 TL

Ocak 2024 (% 40 zamlı): 44.468,20 TL

Ocak 2024 (% 10 refah payı): 48.915,02 TL

VAİZ

Mevcut maaş: 27.620,00 TL

Ocak 2024 (% 40 zamlı): 38.668,00 TL

Ocak 2024 (% 10 refah payı): 42.534,80 TL

AVUKAT

Mevcut maaş: 31.562,00 TL

Ocak 2024 (% 40 zamlı): 44.186,80 TL

Ocak 2024 (% 10 refah payı): 48.605,48 TL

Enflasyon farkı hariç yüzde 35 zam teklifine göre memur emeklilerinin Ocak ayı maaşları:

Müsteşar

Mevcut maaş: 35.911,25 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 48.480,19 TL

Genel müdür

Mevcut maaş: 31.783,75 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 42.908,06 TL

Şube müdürü (Lisans)

Mevcut maaş: 14.810,00 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 19.993,50 TL

Memur (Lisans)

Mevcut maaş: 12.062,50 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 16.284,38 TL

Öğretmen

Mevcut maaş: 14.810,00 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 19.993,50 TL

Kaymakam 1. sınıf

Mevcut maaş: 20.871,25 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 28.176,19 TL

Başkomiser

Mevcut maaş: 15.188,75 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 20.504,81 TL

Polis memuru

Mevcut maaş: 14.935,00 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 20.162,25 TL

Hemşire (Lisans)

Mevcut maaş: 14.810,00 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 19.993,50 TL

Mühendis

Mevcut maaş: 14.810,00 TL

Ocak 2024 (% 35 zamlı): 19.993,50 TL