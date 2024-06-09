Memur ve emeklilerin gözü Temmuz zammında: İşte meslek meslek memur maaşları!

Kamu görevlilerinin maaşlarına yapılacak zam miktarı, Temmuz-Aralık dönemini kapsayacak şekilde belirlenmiş olup, beş aylık enflasyon verileri ışığında hesaplamalar devam etmektedir. Haziran ayının enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte, memur maaşlarına uygulanacak kesin zam oranı netleşecektir. Bu süreçte, polis, doktor, öğretmen ve hemşire gibi farklı meslek grupları için maaş artışları, hem enflasyon farkı hem de toplu sözleşme zammı dikkate alınarak hesaplanacaktır.

5 AYLIK ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı verilere göre, Mayıs ayında enflasyon oranı aylık %3,37 olarak kaydedildi; bu, yıllık enflasyonun %75,45'e ulaştığını gösteriyor. Önceki aylara bakıldığında, Şubat ayında enflasyon %4,53 iken, Mart ve Nisan aylarında sırasıyla %3,16 ve %3,18'e düşüş göstermişti. Mayıs ayındaki bu artışla, Temmuz ayında yapılacak olan maaş zammının hesaplanmasında kullanılacak beş aylık enflasyon oranı netleşmiş oldu.

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

Merkez Bankası'nın Mayıs ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları açıklandı. Ankete göre, Haziran ayında beklenen enflasyon oranı %2,56 olarak belirlendi ve bu durum Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2.340,26 seviyesine ulaşacağını gösteriyor. Yapılan projeksiyonlara göre, yılın ilk yarısında enflasyonun %25,86 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Eğer bu tahmin doğrulanırsa, memurların enflasyon farkı %9,44 olacak ve toplu sözleşme zammı ile birlikte Temmuz ayında %20,04 oranında bir maaş artışı bekleniyor.

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK, Haziran ayına ait enflasyon verilerini 3 Temmuz Çarşamba günü duyuracak. Bu açıklama ile birlikte, 2024 yılının ilk altı ayına ilişkin enflasyon oranları netleşmiş olacak. Belirlenen enflasyon oranlarına göre memurların alacağı enflasyon farkı hesaplanacak ve bu fark, memur maaş zammının yanı sıra yüzde 10'luk toplu sözleşme zammını da içerecek şekilde uygulanacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ALACAK?

Kamuoyuna yansıyan haberlere göre, 6 aylık enflasyon beklentilere göre gerçekleşirse en düşük memur maaşı 39 bin TL'yi aşacak. Memur emeklisinde taban aylık ise 17 bin 500 TL'nin üzerine yükselecek. Ortalama memur maaşı da 44 bin-44 bin 500 TL seviyesinde olacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TABAN MAAŞ HESAPLAMA:

MEMUR

2024 Ocak: 32.860 TL

6 aylık (%19,57): 39.445 TL

MEMUR EMEKLİSİ

2024 Ocak: 14.740 TL

6 aylık (%19,57): 17.694 TL

MESLEK MESLEK MEMUR MAAŞI HESAPLAMA:

ŞUBE MÜDÜRÜ (ÜNİVERSİTE MEZUNU) 1/4

2024 Ocak: 48.414 TL

6 aylık (%19,57): 58.116 TL

MEMUR (ÜNİVERSİTE MEZUNU) 9/1

2024 Ocak: 34.217 TL

6 aylık (%19,57): 41.074 TL

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4

2024 Ocak: 44.066 TL

6 aylık (%19,57): 52.897 TL

ÖĞRETMEN 1/4

2024 Ocak: 39.763 TL

6 aylık (%19,57): 47.732 TL

BAŞKOMİSER 1/3

2024 Ocak: 48.675 TL

6 aylık (%19,57): 58.429 TL

POLİS MEMURU 8/1

2024 Ocak: 44.047 TL

6 aylık (%19,57): 52.874 TL

UZMAN DOKTOR 1/4

2024 Ocak: 55.464 TL

6 aylık (%19,57): 66.579 TL

HEMŞİRE (ÜNİVERSİTE MEZUNU) 5/1

2024 Ocak: 39.444 TL

6 aylık (%19,57): 47.349 TL

MÜHENDİS 1/4

2024 Ocak: 49.415 TL

6 aylık (%19,57): 59.318 TL

AVUKAT 1/4

2024 Ocak: 47.087 TL

6 aylık (%19,57): 56.523 TL

VAİZ 1 /4

2024 Ocak: 41.205 TL

6 aylık (%19,57): 49.462 TL

PROFESÖR 1/4