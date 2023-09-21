Memur ve emekliyi sabaha kadar uyutmayacak kötü haber

Prof. Dr. Şenol Babuşçu memur, işçi ve emeklilere yerel seçim sonrasında bir veya iki kere sıfır zam yapılabileceğini açıkladı.

Memur ve emekliyi sabaha kadar uyutmayacak kötü haber

Yıllık enflasyonun yüzde 90 hatta yüzde 100 seviyelerinde çıkacağını düşünen Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, 2024 yerel seçimleri sonrasında hükümetin vatandaşlara acı bir reçete sunacağını açıkladı.

Gazete Duvar'ın haberine göre, önümüzdeki sene için ‘sefalet dolu bir 2024’ tanımlaması yapan Babuşcu, seçim sonrasında memura işçiye, emekliye kesinlikle enflasyonun altında bir zam verileceğini belirterek şöyle dedi: “Bu enflasyon ortamında 2024 Mart’ındaki seçimler atlatıldıktan sonra hükümet acı reçete sunacak.

Bir defa kesinlikle enflasyonun altında bir zam verilecek. Memura, işçiye, sabit gelirlilere, asgari ücrete, emekliye enflasyonun altında bir zam hatta belki de bir veya iki yıl sıfır zam politikasını bile güdebilir.

Bizi daha zor günler bekliyor. Önümüzdeki 1 yıl içerisindeki en iyi günlerimiz bugünler”

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