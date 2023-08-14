Memur zammı teklifi açıklandı

Hükümet, memur zammı teklifini açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada zam tekliflerinin 2024 yılı ilk 6 ayı niçin yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9 olduğunu açıkladı.

Memur zammı teklifi açıklandı

Memur sendikaları ve hükümet arasında gerçekleşen memur zammı ve toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin teklifi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada 2024 ve 2025 yılları için zam teklifini açıkladı. Bakan Işıkhan 2024 yılının ilk 6 ayı için yüzde 14, ikinci 6 ayı için de yüzde 9’luk zam teklifi yaptıklarını söyledi.

Bakan Işıkhan 2025 yılı için ise ilk 6 ay yüzde 6 ve ikinci 6 ay için yüzde 5’lik zam teklifini iletti.

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kamu çalışanlarının yaşama standartları yükseldi. En düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya, en düşük memur emeklisi maaşını 9876 liraya çıkardık.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren süreci sizlerle yürütüyoruz. Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 sözleşmesi görüşmelerinin 14'üncü gününde belli bir noktaya ulaşmış durumdayız. Taraflar olarak değil paydaşlar olarak oturduk. Yapılan müzakereler anlayış içinde gerçekleştirildi. Komisyon çalışmalarına katkı sağlayanlara teşekkür etmek istiyorum.

Kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresi yapıldı. Ön müzakerelerinin tamamlanmasıyla müzakere aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Madde sayısı 936'ydı. Maddeler ayrıştırıldı ve 967 maddeyle görüşmeleri sürdüreceğiz.

Biraz sonra açıklayacağım 2024 zam tekliflerini bu çerçeve içinde değerlendirilmesini ifade etmek istiyorum.

2024-2025 toplu sözleşmeleri çerçevesinde kamu işveren heyeti olarak 2024 yılı ilk 6 ay için 14, ikinci 6 ay için 9, 2025 ilk 6 ay için 6, ikinci alı 5 olarak teklifimizi açıklıyorum. 2024 Ocak ayında enflasyonu dikkate aldığımızda yüzde 42'yi bulan artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci altı aylık dönemde kümülatif artış yüzde 54'ün üzerinde olacaktır. Temennimiz odur ki, paydaşlar da uzlaşı içinde imzalayalım.

Kamu çalışanlarımız için pek çok kazanımı içeren uzlaşma sağlayacak maddelerimizin olduğunu vurgulamak isterim. Yetkili sendika temsilcilerine ve bürokratlara teşekkür ediyorum."

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