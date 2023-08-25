Memurların kaderini belirleyecek isimler belli oldu

Memur ve memur emeklilerine yapılacak zammın belli olacağı toplu sözleşmeye dair nihai kararı verecek Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nda yer alan isimler belli oldu.

Memurların kaderini belirleyecek isimler belli oldu

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren kamu toplu sözleşmesi görüşmelerinde genel zam oranında anlaşma sağlanamaması üzerine uzlaşılamayan maddeleri karara bağlayacak ve maaş zammını belirleyecek olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu belli oldu.

Kurulda yer alan kişiler ve çalıştıkları kurumlar şöyle:

Başkan

Metin Yener (Sayıştay Başkanı)

Üyeler

Prof. Dr. Lütfihak Alpkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Bakan Yardımcısı)

Dr. İ. İlhan Hatipoğlu (Hazine ve Maliye Bakanlığı- Bakan Yardımcısı)

Refik Tuzcuoğlu (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı- Bakan Yardımcısı)

İsa Atçeken (Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı- Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. M. Fatih Uçan (Akademisyen)

Hüseyin Öztürk (Memur-Sen – Genel Başkan Yardımcısı)

Soner Can Tufanoğlu (Memur-Sen – Genel Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu (Akademisyen)

Türkeş Güney (Kamu-Sen)

Şenol Köksal (KESK)

31 AĞUSTOS'A KADAR BELLİ OLACAK

Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, 2024 ve 2025'teki zam oranında uzlaşamazken, taraflar arasında 11 hizmet kolunda anlaşma sağladı.

Mutabakat sağlanamayan maddeler için müzakerelerin sona ermesiyle devreye giren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, toplu sözleşmeye dair nihai kararını 31 Ağustos'a kadar verecek.

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