Galatasaray'ın transferlerinde önemli rol oynayan menajer George Gardi, Almanya basınından SKY'a uzun bir röportaj verdi. "Futbolla ilgili en büyük hayalim, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak" diyen İtalyan menajer, sanki sarı kırmızılıların yöneticiymiş gibi hedeflerini açıkladı. George Gardi, "Galatasaray ile çalışmaya devam edersem hedeflerim; Şampiyonlar Ligi’nde son aşamalara ulaşmak, belki 2029’da Kulüpler Dünya Kupası’nda yer almak, oyuncuları doğru şartlarda getirmeye devam etmek ki bu çok önemli" diye konuştu.

FENERBAHÇE'YE ÖVGÜ

Gardi, Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe için de övgü dolu sözler kullandı. İtalyan manejer, "Fenerbahçe transfer piyasasında iyi iş çıkarıyor. Şahsen ben böyle önemli transferler yapmalarından mutluyum. Çünkü bu durum ligi daha rekabetçi hale getiriyor. Bu yüzden mümkün olduğunca çok üst düzey oyuncu transferleri için teşvik ediyorum. Sadece Fenerbahçe değil. Beşiktaş gibi diğer Türk kulüpleri de iyi işler yapıyor. Büyük transferlerle daha da gelişim gösterilir" dedi.

Gardi'nin röportajında yaptırdığı transferlerin perde arkasını da anlattı. İtalyan menajerin söyleşisinden öne çıkanlar şöyle...

Mauro Icardi: Bu transfer son derece önemliydi. Onu kiralık olarak, üstelik kiralama bedeli olmadan ve maaşının büyük bölümünü Paris Saint-Germain'in karşılamasıyla almak kulüp için olağanüstü pozitif bir durumdu. Transfer döneminin son günlerini hatırlıyorum: Icardi’nin evindeydim ve Dünya Kupası yaklaşırken kısa bir sezon olması nedeniyle PSG’de kalmak istiyordu. Transfer olmak istemiyordu. Evinde altı-yedi saat boyunca kaldım ve kendisine, onu ikna etmeden çıkmayacağımı söyledim. Sonunda ikna olmayı başardık ve birlikte İstanbul’a uçtuk. Bu transferi vizyoner bir hamle olarak tanımlarım. Çoğu taraftarın sevdiği bir oyuncu. 2023 yazında Suudi Arabistan’dan üç yıl için 120 milyon eurodan fazla net maaş teklifini reddetti çünkü taraftarların sevgisini hissetti. Kulüpte kalmayı seçti ve kesinlikle kulübün yakın tarihinin en büyük oyuncularından biri. Geleceği belirsiz. Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve kulüp onun geleceği için en doğru kararı verecektir. Ne karar alınırsa alınsın doğru olacağına eminim.

Leroy Sane: Bu fikir transfer döneminden çok uzun süre önce ortaya çıktı. Takımı bir üst seviyeye taşıması için bu oyuncuya ihtiyaç olduğunu biliyordum. Yeni sezonun kadro yapılanması için kilit bir oyuncuydu. Görüşmelere çok aylar öncesinde başladım. Önce eski menajerleriyle, ardından menajerlik değişince Pini Zahavi ve Max Bielefeld ile devam ettim. Elbette zorluydu. İngiltere ve Almanya'dan büyük kulüplerin teklifleri vardı. Ayrıca Suudi Arabistan’dan dev bir teklif aldı. Kulüpler Dünya Kupası da yaklaşırken kariyeri için büyük bir karardı. Menajerlerle ve kendisiyle çok konuştum. Ona Galatasaray’da lider bir oyuncu olabileceğini söyledim. Sisteme mükemmel uyacağını, büyük duygular ve tatmin yaşayabileceğini anlattım hatta kulübün Avrupa’da şimdiye kadar başaramadığı şeyleri başarma ihtimalinden bahsettim. Yönetim ve başkana bu transferi çok erken bitirmemiz gerektiğini açıkladım; gecikirsek rekabet artacak ve neredeyse imkansız olacak. Bu yüzden transferin Kulüpler Dünya Kupası’ndan önce tamamlanması için ısrar ettim. Bayern ile ABD turuna ve Kulüpler Dünya Kupası’na gitti ve böyle bir oyuncuyu transfer döneminin başında almak Galatasaray için de Türkiye pazarı için de olağanüstü sıra dışıydı. Genelde bu tip oyuncular kışa doğru gelirdi. Böyle bir oyuncuyu bu kadar erken almak transfer piyasasına çok güçlü bir mesaj gönderdi. Belirleyici olan, kulüpte üstleneceği roldü. Takım onun özelliklerine sahip bir oyuncuya ihtiyaç duyuyordu. Teknik direktörle yapılan görüşmeler de çok önemliydi. Kendisine ne kadar kritik bir rol üstleneceği açıkça anlatıldı. Ve elbette taraftarların sevgisi; bunu başka hiçbir yerde bu seviyede bulamazdı. Böylesine ikon oyuncuların transferini, bu kadar büyük kulüplerin rekabetine rağmen, üstelik kariyerlerinin zirvesindeyken ve transfer döneminin başında yapmak… kulüp, başkan, başkan vekili ve teknik direktör için çok büyük bir başarıydı. Hep birlikte harika bir iş çıkardık. Umarım gelecekte yine böyle transferler gerçekleştiririz. Bir adaptasyon süreci oldu. Lige ve ülkeye alışma süreci. Ama şu anda performansı özellikle Şampiyonlar Ligi'nde takım için merkezi bir faktör. Ve bence henüz tam potansiyelini görmedik. Önümüzdeki aylarda tam potansiyelini ortaya koyacak ve seviyesini bir kez daha yükseltecek, şu an zaten çok yüksek olsa da.

Victor Osimhen: Ayrılma maddesini 100 milyonun çok üzerindeki seviyeden 75 milyona ben düşürdüm. Victor’u sözleşmesini bir yıl uzatmaya ikna ederek. Böylece kiralama mümkün oldu. Birçok sorun vardı. Hatırlıyorum, havaalanındaydık. UEFA listesi ertesi gün teslim edilecekti. Napoli tarafında sözleşme sorunları vardı ve Victor emin değildi. Havaalanında iki saat konuştuk. Bu iki saat kariyerimin en uzun iki saatiydi. Ama onu ikna etmeyi başardım ve benimle birlikte geldi. İstanbul’da binlerce taraftar onu bekliyordu. Kulübe duyduğu saygı çok büyüktü bu kilit faktördü. Bir yıl sonra, madde 75 milyon olduğunda piyasa tamamen değişmişti. Diğer forvetlere ödenen paralar çok daha fazlaydı. Biz dünyanın en iyi santrforlarından birinden bahsediyoruz. Onu 75 milyona almak çok iyi bir ekonomik karardı. Bu müzakere aylar sürdü çünkü önce Victor’un nerede oynamak istediğine karar vermesi gerekiyordu. Dünyanın neredeyse tüm büyük kulüplerinden teklif vardı. Basına yansıyan isimler vardı, ama çok daha fazlası vardı. Kararını temmuz başında verdi. Madde de temmuz başında sona eriyordu yani çok az zaman vardı. Madde bittikten sonra daha yüksek teklifler geldi. Ama Victor kararlıydı ve 'Sadece Gala için oynarım' dedi. Bu bize inanılmaz yardımcı oldu. Başkan ve başkan vekili muhteşem iş çıkardı. Napoli’ye 75 milyon ödeyip dünyanın en iyi forvetlerinden birini en iyi döneminde transfer etmek kulüp için tarihi bir başarıydı. Victor'u sadece bir golcü değil, kulübün büyük hedeflerine taşıyacak gerçek bir lider olarak görüyorum. Bu transfer kısa vadeli bir hamle değil. Önümüzdeki birkaç yıl bu takımın kaptanı ve lokomotifi olacak, yeni yıldızların da buraya gelmesini sağlayacak. İstanbul'da çok mutlu, milyonlarca taraftar onu bağrına bastı, Şampiyonlar Ligi'nde harika oynuyor ve sahada liderlik yapıyor. Victor burada uzun yıllar kalacak ve Galatasaray'ı zirveye taşıyacak.

İlkay Gündoğan: Açıkçası bu transferde ben doğrudan yer almadım ama yönetim bu oyuncuyu almak için mükemmel bir iş çıkardı. Çok güçlü karaktere sahip bir oyuncu ve özellikle Avrupa maçlarında deneyimi takıma büyük değer katıyor. Takımın büyümesine yardımcı olabilecek ve büyük etki yaratabilecek kilit oyunculardan biri.

Gardi. kanalın kısa testini de yanıtladı. İtalyan menajere sorulan sorular ve yanıtları şöyle...

En büyük olan anlaşmanız?

Gardi: Victor Osimhen.

- En zor olan anlaşmanız?

Gardi: Mauro Icardi.

- En akıllıca olan anlaşmanız?

Gardi: Lucas Torreira.

- En iyi olan anlaşmanız?

Gardi: Davinson Sanchez.

- Dahil olduğunuz en şaşırtıcı şey?

Gardi: Leroy Sane

- En zorlu olan müzakereciniz?

Gardi: Muhtemelen Napoli Başkanı.