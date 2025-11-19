Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), yılın futbolcusunu seçti. Pais Saint Germain ve Fas Milli Takımı kaptanı Achraf Hakimi, Galatasaray'dan Nijeryalı Victor Osimhen ve Liverpool'dan Mısırlı Muhammed Salah'ı geride bırakarak 2025 yılının futbolcusu ödülünü kazandı. Futbolcu, 52 yıl sonra ödülü kazanan ilk defans oyuncusu olarak tarihe geçti.
Hakimi geçen sezon PSG ile Şampiyonlar Ligi, Ligue 1 ve Fransa Kupası şampiyonluğunu kazanmıştı. PSG formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde gol atan ilk Faslı olan Hakimi, ülkesinin Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmasında da önemli rol oynadı. Oyuncu 2024/25 sezonunda tüm müsabakalarda 8 gol atarken 12 asist yaptı. Hakimi'nin bu yıl ekim ayına kadar PSG ve Fas adına toplam 9 kez topu ağlara gönderirken 11 gol pası verdi.
Achraf Hakimi pulled to the 2025 CAF Awards on a knee walker 🤕 pic.twitter.com/duMHc1sMoM— ESPN Africa (@ESPNAfrica) November 19, 2025
Sakatlığı nedeniyle yürümekte zorlanan Achraf Hakimi, ödül törenine özel scooter’ıyla katıldı. Faslı futbolcu ödülünü almaya da sekerek çıktı.
EN İYİ KALECİDE FAS'TAN
Al Hilal'in Faslı file bekçisi Yassine Bounou ise Afrika'da yılın kalecisi ödülünün sahibi oldu. İşte Afrika futbolunda ödül alanların tam listesi...
Yılın Oyuncusu (Erkekler): Achraf Hakimi
Yılın Oyuncusu (Kadınlar): Ghizlane Chebbak
Yılın Kalecisi (Erkekler): Yassine Bounou
Yılın Kalecisi (Kadınlar): Chiamaka Nnadozie
Yılın Genç Oyuncusu (Erkekler): Othmane Maamma
Yılın Kadın Genç Oyuncusu: Doha El Medeni
Yılın Kulüplerarası Oyuncusu: İbrahim Mayele
Yılın Kulüplerarası Kadın Oyuncusu: Shamirah Nabbadda
Yılın Antrenörü (Erkekler): Bubista
Yılın Kulübü (Erkekler): Pyramids FC
Yılın Takımı (Erkekler): Fas 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı
Yılın Takımı (Kadınlar): Nijerya Kadın Milli Futbol Takımı
Yılın Golü: Clement Mizize
Yılın Hakemi (Erkekler): Omar Abdulkadir Artan
Yılın Hakemi (Kadınlar): Liban Abdulrazack
Yılın Kadın Hakemi: Shamirah Nabbadda
CAF Yılın Kadın Yardımcı Hakemi: Tabara Moodji
CAF Yılın Yardımcı Hakemi (Erkekler): Liban Abdulrazack