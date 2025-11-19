Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), yılın futbolcusunu seçti. Pais Saint Germain ve Fas Milli Takımı kaptanı Achraf Hakimi, Galatasaray'dan Nijeryalı Victor Osimhen ve Liverpool'dan Mısırlı Muhammed Salah'ı geride bırakarak 2025 yılının futbolcusu ödülünü kazandı. Futbolcu, 52 yıl sonra ödülü kazanan ilk defans oyuncusu olarak tarihe geçti.

Hakimi geçen sezon PSG ile Şampiyonlar Ligi, Ligue 1 ve Fransa Kupası şampiyonluğunu kazanmıştı. PSG formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde gol atan ilk Faslı olan Hakimi, ülkesinin Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmasında da önemli rol oynadı. Oyuncu 2024/25 sezonunda tüm müsabakalarda 8 gol atarken 12 asist yaptı. Hakimi'nin bu yıl ekim ayına kadar PSG ve Fas adına toplam 9 kez topu ağlara gönderirken 11 gol pası verdi.

Achraf Hakimi pulled to the 2025 CAF Awards on a knee walker 🤕 pic.twitter.com/duMHc1sMoM — ESPN Africa (@ESPNAfrica) November 19, 2025

Sakatlığı nedeniyle yürümekte zorlanan Achraf Hakimi, ödül törenine özel scooter’ıyla katıldı. Faslı futbolcu ödülünü almaya da sekerek çıktı.

EN İYİ KALECİDE FAS'TAN

Al Hilal'in Faslı file bekçisi Yassine Bounou ise Afrika'da yılın kalecisi ödülünün sahibi oldu. İşte Afrika futbolunda ödül alanların tam listesi...

Yılın Oyuncusu (Erkekler): Achraf Hakimi

Yılın Oyuncusu (Kadınlar): Ghizlane Chebbak

Yılın Kalecisi (Erkekler): Yassine Bounou

Yılın Kalecisi (Kadınlar): Chiamaka Nnadozie

Yılın Genç Oyuncusu (Erkekler): Othmane Maamma

Yılın Kadın Genç Oyuncusu: Doha El Medeni

Yılın Kulüplerarası Oyuncusu: İbrahim Mayele

Yılın Kulüplerarası Kadın Oyuncusu: Shamirah Nabbadda

Yılın Antrenörü (Erkekler): Bubista

Yılın Kulübü (Erkekler): Pyramids FC

Yılın Takımı (Erkekler): Fas 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı

Yılın Takımı (Kadınlar): Nijerya Kadın Milli Futbol Takımı

Yılın Golü: Clement Mizize

Yılın Hakemi (Erkekler): Omar Abdulkadir Artan

Yılın Hakemi (Kadınlar): Liban Abdulrazack

Yılın Kadın Hakemi: Shamirah Nabbadda

CAF Yılın Kadın Yardımcı Hakemi: Tabara Moodji

CAF Yılın Yardımcı Hakemi (Erkekler): Liban Abdulrazack