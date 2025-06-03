Menderes zabıtaları iş başında! Bayram öncesi yoğun denetim

Kaynak: ANKA
Menderes zabıtaları iş başında! Bayram öncesi yoğun denetim

Menderes Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde denetimler gerçekleştirdi.

Menderes Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Kurban Bayramı öncesi denetimler gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri kurban satış yerlerinin yanı sıra kuruyemiş ve şekerleme satan işletmelerini de denetledi. Bayrama kadar sıkı denetimlerin süreceği öğrenildi.

Ekipler, kurban pazar yerlerinin genel düzenini inceleyip ihtiyaçları bildiriyor. Hayvanların menşei şehadetnamesine bakılıp kurbanlık hayvanların kayıtlı olması ve kaçak olmamasına özen gösteriliyor. Kuruyemiş ve şekerleme satan işletmelere de denetim gerçekleştiren zabıtalar, ruhsat, genel hijyen ve son kullanma tarihi gibi konulara dikkat ediyor. Ekipler ayrıca; hem işletmelerde hem de kurban satış yerlerinde fahiş fiyata karşı önlem almak amacıyla fiyat incelemesi de gerçekleştiriyor.

“HALK SAĞLIĞINI ÖNEMSİYORUZ”

Konu hakkında açıklama yapan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, “Halkımızın refah ve sağlığını önemsiyoruz. Ekiplerimiz ile gerçekleştirdiğimiz denetimlerde incelemeleri özenli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın iyi bir bayram geçirmesi için sıkı denetimlerimiz devam edecek. Tüm vatandaşlarımızın bayramı şimdiden kutlu olsun” dedi.

Menderes zabıtaları iş başında! Bayram öncesi yoğun denetim

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