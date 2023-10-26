Menengiç toplamaya giden kız yamaçtan yuvarlanarak yaralandı

Alınan bilgilere göre, Pervari ilçesine bağlı Aşağıbalcılar köyünde menengiç toplamaya giden B.Y. (16), dağ yamacında eşeğin üstünden düşerek yuvarlandı. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 4 kilometre yaya giderek yaralıya ulaştı.

Kolunda, kafasında ve bacağında kırıklar oluşan yaralı, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulans ile helikopter pistine getirilerek ambulans helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.