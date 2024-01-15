Dizdeki kıkırdak yapısında oluşan menisküs yaralanma, yaş ve aşırı yüklenme gibi durumlara bağlı olarak yırtılabilir. Menisküs yırtığı çeşitli tetkikler sonucunda belirlenir. Peki, menisküs nedir? Menisküs yırtığı neden olur

MENİSKÜS NEDİR?

Menisküs, diz ekleminde bulunan iki yarımküre şeklinde kıkırdak dokusundan oluşan bir yapıdır. Her dizde iç ve dış olmak üzere iki adet menisküs bulunur. Bu kıkırdak diskler, femur (uyluk kemiği) ile tibia (kaval kemiği) arasındaki eklem yüzeyini kaplar ve eklemi destekler.

Menisküsler, diz eklemindeki kemikler arasında sürtünmeyi azaltarak eklemi korur, darbelere karşı kuvveti emer, stabiliteyi artırır ve eklem yüzeyinin düzgün çalışmasına yardımcı olur. Aynı zamanda eklemdeki sıvının dengesini sağlar ve eklem kıkırdağının beslenmesine katkıda bulunur.

Menisküsler genellikle spor yaralanmaları, ani dönme hareketleri, eklemin zorlanması veya yaşlanma süreci gibi nedenlerle yaralanabilir. Menisküs yırtıkları, diz ağrısı, şişlik, kilitlenme hissi gibi belirtilere neden olabilir. Tedavi genellikle istirahat, fizik tedavi, ilaçlar ve cerrahi müdahaleyi içerebilir, ancak tedavi planı yırtığın tipine ve şiddetine bağlı olarak değişebilir.

MENİSKÜS YIRTIĞI NEDEN OLUR?

Menisküs yırtığı, genellikle diz eklemindeki menisküs dokusunda bir travma veya aşırı zorlama sonucunda meydana gelir. Bu yırtıklar, genellikle aşağıdaki faktörlerle ilişkilidir:

Dizdeki menisküs, özellikle spor aktiviteleri sırasında veya diz üzerine düşme gibi ani travmalara maruz kaldığında yırtılabilir. Futbol, basketbol, voleybol gibi kontak sporları veya dizin dönmesiyle ilgili sporlar menisküs yırtıklarına yol açabilir.

Menisküs dokusu zamanla aşınabilir ve zayıflayabilir. Yaş ilerledikçe, menisküslerin yırtılma olasılığı artar. Bu durum genellikle 40 yaş üstü bireylerde daha yaygındır.

Dizde sürekli ve aşırı yüklenme, özellikle aynı tarafta tekrarlanan hareketlerin yapılması menisküs dokusunu zorlayarak yırtılmalara neden olabilir. Bu durum, belirli mesleklerde veya sporlarda sürekli diz kullanımı gerektiren durumlarda ortaya çıkabilir.

Dizdeki bazı anormal yapısal durumlar, menisküsün yırtılma olasılığını artırabilir. Örneğin, dizin doğal hizasından sapması durumu veya eklemin bazı kısıtlamalara sahip olması, menisküs yırtıklarına zemin hazırlayabilir.

Aile geçmişinde menisküs sorunları olan bireyler, genetik yatkınlık nedeniyle daha fazla risk altında olabilir.

Menisküs yırtığı, genellikle ağrı, şişlik, dizin kilitleme hissi ve hareket kısıtlılığı gibi belirtilerle kendini gösterir. Yırtığın türüne ve şiddetine bağlı olarak tedavi seçenekleri değişebilir ve istirahat, fizik tedavi, ilaçlar veya cerrahi müdahale içerebilir.