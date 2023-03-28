Genellikle sıcak basması ve artık adet görmeme gibi belirtilerle kendini gösteren Menopoz, kadınlarda belli bir yaşa geldiğinde gerçekleşir. Peki, menopoz nedir? Menopoz belirtileri neler?

MENOPOZ NEDİR?

Kadınlar menopoza girmeleri ile birlikte doğurganlıklarını yitirirler.

Kadınlar genelde 45 ila 55 yaşları arasında menopoza girerler. Ülkemizde bu yaş aralığı ortalama olarak 46 ila 48 civarındadır. 46 yaşından daha erken ancak 40 yaşından sonra girilen menopoza ‘’erken menopoz’’ adı verilir.

Kadınların 40 yaşından daha erken menopoza girme durumu ise tıp dilinde ‘’erken over yetmezliği’’ olarak isimlendirilir.

Kadınlar yalnızca doğal bir süreçle veya bir hastalık sonucu menopoza girmezler. Buna ek olarak bazı hastalıkların tedavisi sonucu da menopoza girebilirler. Mesela rahmin ve yumurtalıkların alındığı cerrahi işlemlerden sonra da menopoz görülür.

MENOPOZ BELİRTİLERİ NELER?

Menopoz belirtileri arasında en sık rastlanılanları şunlardır;

-Sıcak basması, buna bağlı terleme, adet döngüsünde düzensizlik, âdetin tamamen kesilmesi, kaygı bozukluğu, anksiyete, sinirlilik ve depresyon gibi duygu durum değişimleri, ağızda kuruluk ve diş eti rahatsızlıkları, eklem ve sırt ağrıları, cinsel istekte düşüş, libido azalması, hormon dengesinin bozulması ile metabolizmada yavaşlama, buna bağlı kilo alımı, idrar tutmada güçlük, idrara çıkma sıklığında artış, bazı üreme organlarında küçülmeler, kabızlık ve idrar kesesinde sarkma.

Bu belirtiler ve belirtilerin şiddetleri kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Menopoza girdiğinden şüphelenen hastalara, çeşitli olumsuzlukların önlenebilmesi için bir kadın doğum uzmanı ile görüşmeleri önerilir.

MENOPOZ TEDAVİSİ NASILDIR?

Menopoz tedavisi; menopoz sebebi ile bozulan hormon dengesini yeniden sağlamak ve ortaya çıkabilecek bazı sağlık sorunlarına karşı düzenli kontroller gerçekleştirmek suretiyle yapılır.

Hormon dengesini yeniden sağlamak amacı ile hormon replasman tedavisi ve biyo eşdeğer hormon yerine koyma tedavisi olarak bilinen uygulamalar yapılabilir.