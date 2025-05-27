Menopoz sonrası sessiz tehlike öldürüyor! Uzmanlar uyardı

Menopoz, kadın yaşamının doğal bir dönüm noktası olarak kabul edilse de, bu dönemde ortaya çıkan kanamalar ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, menopoz sonrası kanamaların yaklaşık yüzde 10’unun rahim kanseri (endometriyal kanser) gibi ciddi bir durumla ilişkili olabileceğini ortaya koydu.

Uzmanlar, bu tür kanamaların asla hafife alınmaması gerektiğini ve erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğunu vurguladı.

KANSERLE İLİŞKİLİ OLABİLİR: YÜZDE 10 RİSK

Menopoz, genellikle 45-55 yaşları arasında adet döngüsünün kalıcı olarak sona ermesiyle tanımlandı. Ancak bu dönemde ortaya çıkan herhangi bir vajinal kanama, normal kabul edilmedi.

ABD’de yapılan bir çalışmada, menopoz sonrası kanama yaşayan kadınların yaklaşık yüzde 4-11’inde bu durumun ciddi bir sağlık sorununa işaret ettiği belirtildi. Özellikle rahim kanseri, bu kanamaların en önemli nedenlerinden biri olarak öne çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesi’nden Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Amanda Fader, “Menopoz sonrası kanamalar, genellikle iyi huylu nedenlere bağlı olsa da, yaklaşık her 10 vakadan biri rahim kanseriyle ilişkilidir. Bu nedenle kanama fark edildiğinde vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulmalı” dedi.

NEDENLER ÇEŞİTLİ, AMA KANSER RİSKİ GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

Menopoz sonrası kanamaların nedenleri arasında hormonal değişiklikler, vajinal atrofi (dokuların incelmesi), polipler, miyomlar ve endometrial hiperplazi (rahim iç zarının kalınlaşması) gibi iyi huylu durumlar yer aldı.

Uzmanlar kanser riskini dışlamak için detaylı bir değerlendirmenin şart olduğunu belirtti.

İngiltere’de yapılan bir meta-analiz, menopoz sonrası kanama vakalarının yüzde 5-10’unun rahim veya rahim ağzı kanseriyle bağlantılı olduğunu gösterdi. Ayrıca, diyabet, obezite, hiç doğum yapmamış olma veya emzirmeme gibi faktörlerin rahim kanseri riskini artırdığı biliniyor.

TANI VE TEDAVİ: ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARIYOR

Menopoz sonrası kanama şikayetiyle başvuran hastalarda, öncelikle kanamanın kaynağını belirlemek için detaylı bir jinekolojik muayene yapıldı.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Jinekolog Dr. Sarah Feldman, “Transvajinal ultrason, rahim iç zarının kalınlığını değerlendirmede kritik bir rol oynar. Normalde, menopoz sonrası dönemde endometrium kalınlığı 4-5 mm’nin altında olmalı. Daha kalın bir endometrium, biyopsi gerekliliğini işaret eder” dedi.

Biyopsi, kanser tanısını kesinleştirmek için altın standart olarak kabul ediliyor. Histeroskopi gibi modern yöntemler ise hem tanı hem de tedavi sürecini kolaylaştırıyor, polipler veya miyomlar gibi iyi huylu oluşumların aynı seansta çıkarılmasını sağladı.

Kanser tanısı konulan hastalarda tedavi, hastalığın evresine ve hastanın genel sağlık durumuna göre şekillendi.

Erken evrede teşhis edilen rahim kanseri vakalarının yüzde 85-90’ı, histerektomi (rahmin alınması) gibi cerrahi müdahalelerle başarılı bir şekilde tedavi edilebiliyor. Ancak ileri evrelerde tedavi daha karmaşık hale gelebiliyor. Bu nedenle, uzmanlar erken teşhisin önemini vurguladı.

UZMANLARDAN ÇAĞRI: KANAMAYI HAFİFE ALMAYIN

Türkiye’de kadın hastalıkları ve doğum uzmanları, menopoz sonrası kanamaların ciddiye alınması gerektiğini sıkça dile getirdi.

Kanama miktarı az olsa bile, bu durum kanser gibi ciddi bir hastalığın ilk belirtisi olabilir. Hastalar, ‘gençleşiyorum’ düşüncesiyle ya da korkuyla doktora gitmeyi ertelememeli.

Uzmanlar, menopoz sonrası kanamaların yüzde 95’inin iyi huylu nedenlere bağlı olduğunu, ancak yüzde 5’lik kanser riskinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

ÖNLEME VE FARKINDALIK: SAĞLIKLI YAŞAM VE DÜZENLİ KONTROLLER

Menopoz sonrası kanamaların önlenmesi için sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları büyük önem taşıyor.

Düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve sigaradan uzak durmak, kanser riskini azaltmada etkili. Ayrıca, uzmanlar düzenli jinekolojik kontrollerin önemine dikkat çekti.

ABD Kanser Derneği’nin verilerine göre, erken teşhis edilen rahim kanseri vakalarında 5 yıllık sağkalım oranı yüzde 90’ın üzerinde. Bu nedenle, yıllık jinekolojik muayeneler ve smear testleri, potansiyel risklerin erken saptanmasında kritik bir rol oynadı.

Menopoz sonrası kanama yaşayan kadınlar için mesaj net: Bu durum, asla normal kabul edilmemeli ve en kısa sürede bir uzmana başvurulmalı. Erken teşhis, sadece tedavi başarısını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda yaşam kalitesini de koruyor.